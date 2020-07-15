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Boa Esperança

Preso confessa ter matado mulher a pedradas e escondido o corpo, no ES

Homem foi preso nesta quarta-feira (15) e afirmou que cometeu o crime no domingo (12), após um desentendimento com a vítima, em Boa Esperança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 18:50

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 18:50

Data: 19/01/2020 - ES - Linhares - Homem é preso após agredir e jogar o próprio tio do 3º andar de prédio em Colatina
O corpo da mulher será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Um homem de 47 anos, confessou ter matado uma mulher de 34 anos a pedradas e escondido o corpo, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Ele foi preso nesta quarta-feira (15). A mulher estava desaparecida desde o último domingo (12) e, desde então, familiares procuravam por pistas de seu paradeiro.  O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta quarta-feira, em uma farinheira desativada, no Centro da cidade. 
Chegaram informações de que ela estava em companhia de um homem quando foi vista pela última vez. Com a identidade dele, formamos uma equipe conjunta de policiais civis e militares, iniciamos as buscas e conseguimos localizá-lo. Em seguida, o conduzimos à delegacia, onde ele confessou o crime, explicou o titular da DP de Boa Esperança, delegado Wilian Dobrovosk Simonelli Daniel.

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O homem foi localizado quando estava trabalhando numa propriedade rural no município de Pinheiros, no limite com Boa Esperança. Em depoimento, o suspeito afirmou que cometeu o crime no domingo (12), após um desentendimento com a vítima.
"Ele afirma que pretendia pagar para que ela mantivesse relações sexuais com ele. Porém, houve um desentendimento entre os dois e, na briga, ele a jogou no chão, pegou uma pedra e a golpeou na cabeça, pelo menos, três vezes"
Wilian Dobrovosk Simonelli Daniel - Delegado titular da DP de Boa Esperança,
Em seguida, o indivíduo escondeu o corpo. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e será indiciado por feminicídio. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

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