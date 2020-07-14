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Rio Bananal

Criança de onze anos é apreendida por roubar motocicletas no ES

Segundo a PM, menino e outros dois adolescentes participaram dos crimes, usando armas falsas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:49

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:49

Moto e pertences das vítimas foram encontrados com os suspeitos  Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Uma criança de 11 anos de idade e dois adolescentes, de 16 e 14, foram apreendidos, nesta terça-feira (14), suspeitos de roubar duas motocicletas no interior de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Civil, as motocicletas foram roubadas por três suspeitos armados, na noite desta segunda-feira (13). Eles abordaram as vítimas e levaram os veículos. Uma das motocicletas foi localizada, pela Polícia Militar, após o crime.

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Na tarde desta terça-feira (14), durante as investigações do crime e busca pela motocicleta roubada, policiais receberam informações que os suspeitos e o veículo poderiam estar na região de São Rafael, no interior de Linhares, também na região Norte do Estado.
No local, os policiais localizaram a criança e os dois adolescentes  e recuperaram a segunda motocicleta roubada, além de pertences das vítimas. Os agentes ainda apreenderam as armas falsas que foram utilizadas no crime.
Materiais roubados e armas falsas foram encontrados com os suspeitos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Rio Bananal, onde foram ouvidos e confessaram os crimes.
Os adolescentes foram ouvidos na presença dos responsáveis legais. A criança foi entregue para os pais. O material roubado foi devolvido aos proprietários.
Segundo a Polícia Civil, o caso será concluído nesta quarta-feira (15) e encaminhado para a o Poder Judiciário de Rio Bananal.

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