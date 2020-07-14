Criança de onze anos é apreendida por roubar motocicletas no ES

Moto e pertences das vítimas foram encontrados com os suspeitos Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Uma criança de 11 anos de idade e dois adolescentes, de 16 e 14, foram apreendidos, nesta terça-feira (14), suspeitos de roubar duas motocicletas no interior de Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil , as motocicletas foram roubadas por três suspeitos armados, na noite desta segunda-feira (13). Eles abordaram as vítimas e levaram os veículos. Uma das motocicletas foi localizada, pela Polícia Militar, após o crime.

Na tarde desta terça-feira (14), durante as investigações do crime e busca pela motocicleta roubada, policiais receberam informações que os suspeitos e o veículo poderiam estar na região de São Rafael, no interior de Linhares, também na região Norte do Estado.

No local, os policiais localizaram a criança e os dois adolescentes e recuperaram a segunda motocicleta roubada, além de pertences das vítimas. Os agentes ainda apreenderam as armas falsas que foram utilizadas no crime.

Materiais roubados e armas falsas foram encontrados com os suspeitos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Rio Bananal, onde foram ouvidos e confessaram os crimes.

Os adolescentes foram ouvidos na presença dos responsáveis legais. A criança foi entregue para os pais. O material roubado foi devolvido aos proprietários.