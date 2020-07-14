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Acidental

Instrutor de tiro morre baleado no dia do aniversário ao manusear arma no ES

O caso aconteceu por volta das 21h20 desta segunda-feira (13), no Bairro de Fátima, na Serra. Segundo informações da Polícia Civil, o instrutor comprou uma pistola e foi manuseá-la na frente dos convidados que foram comemorar o aniversário.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 07:43

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 07:43

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Um instrutor de tiros, de 29 anos, morreu no dia do aniversário ao disparar uma arma acidentalmente em seu apartamento na frente de um amigo e na frente do filho de quatro anos.
O caso aconteceu por volta das 21h20 desta segunda-feira (13), no Bairro de Fátima, na Serra. Segundo informações da Polícia Civil, o instrutor, identificado como Lorhan de Souza Brito, comprou uma pistola e foi mostrá-la para um amigo no quarto.
Lorhan de Souza Brito, de 29 anos, morreu após atirar acidentalmente contra o próprio peito
Lorhan de Souza Brito, de 29 anos, morreu após um tiro acidental dentro de casa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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A arma acabou disparando e atingindo o peito dele.  Familiares e amigos que estavam no apartamento comemorando o aniversário ouviram o barulho e foram até o quarto, encontrando a vítima já caída no chão. O instrutor foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os depoimentos colhidos com os amigos e familiares da vítima levaram a Polícia Civil a descartar a hipótese de suicídio. Com informações da TV Gazeta

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