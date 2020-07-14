Instrutor de tiro morre baleado no dia do aniversário ao manusear arma no ES

Um instrutor de tiros, de 29 anos, morreu no dia do aniversário ao disparar uma arma acidentalmente em seu apartamento na frente de um amigo e na frente do filho de quatro anos.

A arma acabou disparando e atingindo o peito dele. Familiares e amigos que estavam no apartamento comemorando o aniversário ouviram o barulho e foram até o quarto, encontrando a vítima já caída no chão. O instrutor foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os depoimentos colhidos com os amigos e familiares da vítima levaram a Polícia Civil a descartar a hipótese de suicídio. Com informações da TV Gazeta