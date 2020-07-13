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Avaliado em R$ 12 mil

Casal é flagrado transportando mais de 500 kg de fios de cobre roubados em Vitória

Material roubado da Ponte da Passagem foi recuperado pela Guarda Municipal de Vitória. Homem e mulher foram levados para Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 09:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 09:06
Data: 03/09/2019 - ES - Vitória - Ponte da Passagem - Fotografias para o aniver´sario de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Dupla roubou 500 kg de fio de cobre na Ponte da Passagem Crédito: Fernando Madeira
Um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 46 anos, foram flagrados pela Guarda Municipal quando transportavam cerca de 500 kg de fio de cobre. O material foi roubado da Ponte da Passagem, em Vitória. O casal transportava o material roubado em um carrinho de material reciclável, por volta das 4h15 desta segunda-feira (13), quando foi flagrado por uma equipe do videomonitoramento.
De acordo com a Guarda Municipal, uma terceira pessoa, que dava cobertura ao casal, conseguiu escapar. 
"Por volta de 4h15, recebemos uma notificação do videomonitoramento de que duas pessoas estavam conduzindo um carrinho de material reciclável na Rua Maria Rosa, e esse carrinho continha fios de cobre que tinham sido retirados da Ponte da Passagem. A gente estava em patrulhamento dentro de Jardim da Penha, viemos até o local e conseguimos abordar o casal. Eles disseram que estavam apenas transportando o fio de cobre, mas a gente soube depois que havia uma terceira pessoa junto com eles, acompanhando o transporte dos fios. Infelizmente, não conseguimos localizar essa terceira pessoa, mas recuperamos o material", afirmou o agente Fonseca, em entrevista à TV Gazeta.
O material apreendido é avaliado em cerca de R$ 12 mil. 
"A gente calcula que tem de 500 kg a 600 kg de fio. A gente avalia que deve dar em torno de R$ 10 a R$ 12 mil. Normalmente esse tipo de material já tem um comprador esperando. A gente acredita que esse fio já estava sendo esperado por quem ia receber esse material e dar o destino que eles costumam dar, que é vender", concluiu o agente da Guarda Municipal.
Mais de meia tonelada de fios de cobre roubados em Vitória
Mais de meia tonelada de fios de cobre roubados em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O homem, de 33 anos, e a companheira dele, de 45 anos, foram levados para a Delegacia Regional de Vitória, onde vão prestar esclarecimentos.
Mais de meia tonelada de fios de cobre roubados em Vitória
Mais de meia tonelada de fios de cobre roubados em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Na manhã desta segunda, agentes da Guarda ainda faziam a segurança do material na Rua Maria Rosa, em Maruípe. Por isso, parte da via precisou ser interditada. A carga deverá ser transportada primeiro até a Delegacia Regional de Vitória e, após isso, o delegado de plantão definirá qual será o destino dela.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para questionar se há alguma quadrilha investigada pelo furto dos fios, uma vez que duas pessoas foram presas, mas um terceiro envolvido no roubo fugiu. A reportagem fez a seguinte pergunta: há alguma quadrilha investigada pelo furto desses fios de cobre ou é algo pontual, cometido por pessoas sem ligação a um grupo?
A Polícia Civil, por meio de assessoria de imprensa, enviou a seguinte nota como resposta: "A Polícia Civil informa que o conduzido de 33 anos, e a conduzida de 45 anos, foram autuados em flagrante por furto qualificado e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana".
Com informações da TV Gazeta e do G1/ES

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