Empresário que caiu de parapente gravou vídeo minutos antes de acidente

"Muita coragem tem que ter. Você tá doido, é muito alto. Rapaz, olha só, muito alto! É alto para caramba, meu irmão. É muito alto, muito alto", disse no vídeo, que foi publicado às 10h41. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h20 para atender a ocorrência, menos de 40 minutos após a postagem.

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A rampa fica no bairro Universal, em Viana. De acordo com os Bombeiros, eles fizeram buscas na região e acabaram encontrando a vítima em óbito. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares.

Loureiro ainda ressalta que a cadeirinha onde o aluno fica tem várias travas, entre elas no abdômem e nas pernas. Segundo ele, se o engate das pernas não estiver correto, a pessoa escorrega e cai do aparelho. "Na Rampa do Urubu, tem um local que se chama de regulador de selete, onde é feita a regulagem da cadeira antes da decolagem. Algo deve ter acontecido na hora do deslocamento de um lugar para o outro", contou.