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Morte em Viana

Empresário que caiu de parapente gravou vídeo minutos antes de acidente

Antes de decolar com o equipamento, ele publicou um vídeo em que mostrava como era alto o local onde iria sobrevoar. Postagem foi feita minutos antes do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 18:45

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 18:45

Empresário gravou vídeo minutos antes de voar de parapente
Empresário gravou vídeo minutos antes de voar de parapente Crédito: Reprodução
O empresário Luiz Bessa, de 34 anos, que morreu ao cair de um parapente na região da Rampa do Urubu, em Viana, gravou um vídeo minutos antes do acidente. Ele era aluno de parapente e estava com um piloto que atuava como instrutor. Na gravação, que foi publicada por ele no status de um aplicativo de mensagens, Luiz repete diversas vezes que o local era "muito alto". Ele ainda escreveu na publicação "Voo liberdade Rampa do Urubu".
"Muita coragem tem que ter. Você tá doido, é muito alto. Rapaz, olha só, muito alto! É alto para caramba, meu irmão. É muito alto, muito alto", disse no vídeo, que foi publicado às 10h41. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h20 para atender a ocorrência, menos de 40 minutos após a postagem.
Luiz Bessa era solteiro e empresário do ramo de auto-peças em Itacibá, em Cariacica. O equipamento que usava ainda não foi encontrado, segundo peritos da polícia. A mata em que ele caiu era de difícil acesso.
A rampa fica no bairro Universal, em Viana. De acordo com os Bombeiros, eles fizeram buscas na região e acabaram encontrando a vítima em óbito. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares.

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De acordo com o presidente da Federação Capixaba de Voo Livre, Marx Loureiro, o piloto envolvido no acidente não tinha habilitação para atuar como instrutor. "Acredito que o acidente ocorreu porque não houve checagem do equipamento, ou seja, um erro de conexão. As pernas não deviam estar travadas corretamente", explicou.
Loureiro ainda ressalta que a cadeirinha onde o aluno fica tem várias travas, entre elas no abdômem e nas pernas. Segundo ele, se o engate das pernas não estiver correto, a pessoa escorrega e cai do aparelho. "Na Rampa do Urubu, tem um local que se chama de regulador de selete, onde é feita a regulagem da cadeira antes da decolagem. Algo deve ter acontecido na hora do deslocamento de um lugar para o outro", contou.

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