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Motorista que atropelou e matou mulher em Cariacica é liberado

O homem, de 40 anos, atropelou a vítima em cima da calçada. Ele não possuía CNH e o carro estava com o documento vencido. PM disse que ele havia ingerido bebida alcoólica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 18:09

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 18:09

A aposentada Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica
A aposentada Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
Um homem de 40 anos sem carteira de habilitação e que havia ingerido bebida alcoólica, segundo a Polícia Militar, foi liberado após atropelar e matar a aposentada Tânia Maria Ferreira, de 56 anos, em Cariacica. O acidente aconteceu no sábado (11). Ela estava em cima da calçada, sentada em uma cadeira com o neto no colo, quando o carro do acusado veio em sua direção.
De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi ouvido e liberado para responder em liberdade, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele prestou socorro à vítima. Segundo os policiais, em diligências realizadas neste domingo (12) ficou comprovado que ele prestou socorro e acionou a polícia após o acidente. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
O homem não teve o nome divulgado pela Polícia Militar. O teste do bafômetro, segundo a polícia, confirmou que ele fez a ingestão de álcool. Sem habilitação, o documento do carro que ele conduzia também estava irregular. Tânia Maria estava sentada na frente do bazar do qual era dona, localizado na Rua Mariana, no bairro Santa Rosa. Segundo testemunhas, o motorista estaria com o carro desgovernado e deixou o local após atingir a vítima.

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De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar ao local, uma equipe do Samu fazia atendimento à vitima e constatou a morte. A criança, que estava no colo de Tânia, também foi atingida e socorrida ao Hospital Infantil de Vila Velha. Os policiais localizaram o motorista em um comércio da região. Ele disse que um familiar de Tânia o orientou a deixar o local para que não fosse agredido pelos moradores revoltados com a morte da aposentada.
Aos militares, ele disse que seguia com o veículo pela rua principal quando virou à direita para acessar a rua Mariana. Nesse momento, na versão do motorista, o volante teria travado, fato que o fez perder o controle do carro e atingir uma mulher que estava sentada em uma cadeira.
Tânia morava em Santa Rosa, era mãe de quatro filhos e deixava amizades por onde passava. "Para mim, era uma segunda mãe. Sempre disposta a ajudar todo mundo, adorada por todos e super amável. Essa situação dá muita revolta, pois sabemos que a Justiça é falha. Esse motorista tirou a vida de uma mãe, do alicerce da família", desabafou o genro da vítima.
A aposentada será enterrada no Cemitério de Bairro Aparecida, em Cariacica.

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