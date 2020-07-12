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Cariacica

Motorista que atropelou aposentada tinha ingerido bebida alcoólica, diz PM

A ingestão de álcool foi confirmada pelo teste do bafômetro. Suspeito não tinha carteira de habilitação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 12:00

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 12:00

A autônoma Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica
A aposentada Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
O motorista que atropelou e matou a aposentada Tânia Maria Ferreira, de 56 anos, em Cariacica, tinha ingerido bebida alcoólica, segundo informou a Polícia Militar. O motorista, que não teve o nome divulgado pela PM, teve a ingestão de álcool confirmada pelo teste do bafômetro. 
Ainda de acordo com a PM, ele não tinha carteira de habilitação e o carro estava com a documentação irregular.
Polícia Civil disse que o homem, de 40 anos, foi ouvido e liberado para responder, inicialmente em liberdade, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele prestou socorro à vítima. De acordo com o órgão, em diligências realizadas ficou comprovado que ele prestou socorro e acionou a polícia. O Caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de delitos de Trânsito.

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Tânia Maria Ferreira foi atropelada na tarde de sábado (11) quando estava sentada em uma cadeira com a neta no colo, na calçada do bazar do qual era dona, localizado na Rua Mariana, no bairro Santa Rosa. Segundo testemunhas, o motorista estaria com o carro desgovernado e deixou o local após atingir a vítima.
De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar ao local uma equipe do Samu fazia atendimento à vitima e constatou a morte. A criança, que estava no colo de Tânia, também foi atingida e socorrida ao Hospital Infantil de Vila Velha.
Os policiais localizaram o motorista em um comércio da região. Ele disse que um familiar de Tânia o orientou a deixar o local para que não fosse agredido pelos moradores revoltados com a morte da aposentada.

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Aos militares, ele disse que seguia com o veículo pela rua principal quando virou à direita para acessar a rua Mariana. Nesse momento, na versão do motorista, o volante teria travado, fato que o fez perder o controle do carro e atingir uma mulher que estava sentada em uma cadeira.
Tânia morava em Santa Rosa, era mãe de quatro filhos e deixava amizades por onde passava. "Para mim, era uma segunda mãe. Sempre disposta a ajudar todo mundo, adorada por todos e super amável. Essa situação dá muita revolta, pois sabemos que a Justiça é falha. Esse motorista tirou a vida de uma mãe, do alicerce da família", desabafou o genro da vítima.
A aposentada será enterrada no Cemitério de Bairro Aparecida, em Cariacica.

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