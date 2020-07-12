Aposentada morre ao ser atropelada na calçada em Cariacica

Os fins da tarde de sábados da aposentada Tânia Maria Ferreira, 56 anos, eram no bazar onde ela vendia roupas no bairro Santa Rosa, Cariacica, onde morava. Porém, no último sábado (11), Tânia perdeu a vida após ser atingida por um carro.
A aposentada estava sentada em uma cadeira, na calçada do bazar, localizado na Rua Mariana, com a neta de 4 anos no colo. Segundo testemunhas, o motorista estaria com o carro desgovernado e deixou o local após atingir a vítima.
De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar ao local uma equipe do Samu fazia atendimento à vitima e constatou a morte. A criança, que estava no colo de Tânia, também foi atingida e socorrida ao Hospital Infantil de Vila Velha.
Os policiais localizaram o motorista em um comércio da região. Ele disse que um familiar de Tânia o orientou a deixar o local do acidente para que não fosse agredido pelos moradores revoltados com a morte da aposentada.
SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
Aos militares, o motorista do carro disse que seguia com o veículo pela rua principal quando virou à direita para acessar a rua Mariana. Nesse momento, na versão dele, o volante teria travado, fato que o fez perder o controle do carro e atingir Tânia, que estava sentada em uma cadeira em frente a uma casa.
De acordo com informações passadas pela PM, o motorista não possuía carteira de habilitação e, ao realizar o bafômetro, foi constatado que havia ingerido bebida alcoólica. O carro também possuía irregularidades com a documentação e, por isso, foi apreendido.
O genro de Tânia, o vigilante Leonides Repke Beling, 41 anos, disse que está ainda sem entender o que aconteceu. "Dizem que o rapaz perdeu o controle e avançou sobre a calçada. Ela foi assassinada",desabafou. Segundo ele, o neto da aposentada passa bem.
Tânia morava em Santa Rosa, era mãe de quatro filhos e deixava amizades por onde passava. "Para mim, ela era uma segunda mãe. Sempre disposta a ajudar todo mundo, adorada por todos e super amável. Essa situação dá muita revolta, pois sabemos que a justiça é falha. Esse motorista tirou a vida de uma mãe, do alicerce da família", desabafou o genro.
A aposentada será enterrada no cemitério de Bairro Aparecida, em Cariacica.
O motorista do veículo foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil disse que o homem, de 40 anos, foi ouvido e liberado para responder, inicialmente em liberdade, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele prestou socorro à vítima. De acordo com o órgão, em diligências realizadas ficou comprovado que ele prestou socorro e acionou a polícia. O Caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de delitos de Trânsito.