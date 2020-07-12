Aposentada morre ao ser atropelada na calçada em Cariacica

A aposentada Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Os fins da tarde de sábados da aposentada Tânia Maria Ferreira, 56 anos, eram no bazar onde ela vendia roupas no bairro Santa Rosa, Cariacica , onde morava. Porém, no último sábado (11), Tânia perdeu a vida após ser atingida por um carro.

A aposentada estava sentada em uma cadeira, na calçada do bazar, localizado na Rua Mariana, com a neta de 4 anos no colo. Segundo testemunhas, o motorista estaria com o carro desgovernado e deixou o local após atingir a vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar ao local uma equipe do Samu fazia atendimento à vitima e constatou a morte. A criança, que estava no colo de Tânia, também foi atingida e socorrida ao Hospital Infantil de Vila Velha.

Os policiais localizaram o motorista em um comércio da região. Ele disse que um familiar de Tânia o orientou a deixar o local do acidente para que não fosse agredido pelos moradores revoltados com a morte da aposentada.

SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

Aos militares, o motorista do carro disse que seguia com o veículo pela rua principal quando virou à direita para acessar a rua Mariana. Nesse momento, na versão dele, o volante teria travado, fato que o fez perder o controle do carro e atingir Tânia, que estava sentada em uma cadeira em frente a uma casa.

De acordo com informações passadas pela PM, o motorista não possuía carteira de habilitação e, ao realizar o bafômetro, foi constatado que havia ingerido bebida alcoólica. O carro também possuía irregularidades com a documentação e, por isso, foi apreendido.

O genro de Tânia, o vigilante Leonides Repke Beling, 41 anos, disse que está ainda sem entender o que aconteceu. "Dizem que o rapaz perdeu o controle e avançou sobre a calçada. Ela foi assassinada",desabafou. Segundo ele, o neto da aposentada passa bem.

A aposentada Tania Maria Ferreira foi atropelada na calçada, em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Internauta

Tânia morava em Santa Rosa, era mãe de quatro filhos e deixava amizades por onde passava. "Para mim, ela era uma segunda mãe. Sempre disposta a ajudar todo mundo, adorada por todos e super amável. Essa situação dá muita revolta, pois sabemos que a justiça é falha. Esse motorista tirou a vida de uma mãe, do alicerce da família", desabafou o genro.

A aposentada será enterrada no cemitério de Bairro Aparecida, em Cariacica.