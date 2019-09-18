Vídeo impressionante mostra atropelamento de mãe e filha em João Neiva

Gazeta Online. Uma menina de 3 anos e sua mãe foram atropeladas por um carro em João Neiva , Região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (17). O acidente aconteceu na Avenida Brasil, no Centro do município. Um vídeo que mostra o acidente circula nas redes sociais. Leitores também encaminharam as imagens para o

Nas imagens, Vitória Souza de Almeida está na calçada com a dona de casa Luciana Souza Pereira, de 21 anos. De repente, a criança corre em direção à rua. A mãe percebe e corre atrás da menina, na tentativa de segurá-la e evitar uma tragédia.

No entanto, um veículo surge e acaba atropelando mãe e filha. As duas são jogadas poucos metros à frente. O carro para e a mãe rapidamente se levanta. Ela pega Vitória no colo e algumas pessoas que estão na rua e em uma academia correm para ajudá-la.

Logo em seguida, o condutor abre a porta e Luciana entra no automóvel com a filha. O motorista socorre as duas vítimas e as leva para um hospital de João Neiva.

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