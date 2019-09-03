Um menino de 12 anos morreu depois de ser atropelado por um caminhão em Rio Bananal, Região Norte do Estado, no final da tarde desta segunda-feira (02).
A tragédia aconteceu no bairro São Sebastião, em frente a um depósito de café. Rafael Ramos Lázaro foi socorrido e levado ao hospital, mas morreu durante o atendimento médico.
Menino morre após ser atropelado por caminhão no ES
Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe passava pela Avenida 14 de Setembro quando viu uma aglomeração de pessoas e uma criança caída no chão.
O condutor do caminhão contou aos militares que trafegava pela rua quando parou, deu seta e iniciou a conversão para a avenida, para entrar nos fundos do galpão e escutou alguns gritos.
Então, ele parou o veículo e viu a criança caída. O caminhoneiro pediu a ajuda de um homem que passava pelo local, para que ele ligasse pedindo socorro médico.
Uma ambulância municipal esteve no local, constatou sinais vitais da vítima e a levou ao Hospital Municipal Alfredo Pinto Sant’Ana.
Ainda de acordo com a PM, Rafael morreu durante os procedimentos de socorro na unidade médica. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Ele foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
POLÍCIA
Em nota, a Polícia Civil informou que o caminhoneiro foi ouvido e liberado, como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, porque ficou no local do acidente e prestou socorro à vítima. O caso será encaminhado para a Delegacia de Rio Bananal.
VELÓRIO E ENTERRO
O velório de Rafael acontece no Centro Poliesportivo de Patrimônio, na zona rural de Rio Bananal. A família está transtornada e não quis dar entrevista. O enterro está marcado para as 16 horas, no cemitério da localidade.