Conheça os cinco tipos de violência doméstica que atingem as mulheres

Mulheres são vítimas da violência doméstica durante a pandemia Crédito: Divulgação/ Agência Brasil

Os números indicam que a violência contra a mulher no ambiente doméstico vem aumentando durante o isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. Para orientar as mulheres em como se defender e buscar auxílio quando houver necessidade, residentes do Programa Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Ufes , fizeram a cartilha “Violência Contra a Mulher em Tempos de Quarentena”.

A publicação, que faz parte de um projeto do governo federal que tem como meta fortalecer ações para o enfrentamento e a prevenção do novo coronavírus, lista os cinco tipos de violência doméstica aos quais as mulheres estão sujeitas:

* Física - É a agressão ao corpo, que pode acontece por meio de socos, empurrões, beliscões, chutes, mordidas ou ameaças pelo uso de armas;

* Psicológica - É a agressão verbal, ameaças e humilhação;

* Moral - É a utilização de palavras que ofendem, mentem e desqualificam;

* Sexual - É a prática do sexo sem consentimento, por meio de força ou ameaça, mesmo com seu próprio parceiro(a) ou companheiro(a);

* Patrimonial - É a que provoca danos, perdas ou retenção de bens materiais e valores que limitem a autonomia da mulher.

A violência doméstica, segundo a cartilha dos residentes da Ufes, se configura quando a violência é praticada dentro de casa. Ela gera sofrimento físico, moral, sexual, psicológico e pode ser praticada por pais, mães, irmãos, padrastos, madrastas e cônjuges, mesmo que eles não convivam na mesma residência. A publicação destaca que a violência contra a mulher é considerada uma violência de gênero.

Mas as mulheres não devem se calar se sofrerem violência. A cartilha da Ufes lista os locais onde elas podem denunciar e buscar ajuda. Polícia Militar (190); Central de Atendimento à Mulher (180); Ministério Público (127); Disque-Denúncia (181); Defensoria Pública Estadual (27-99837-4549 - WhatsApp); Plantão de Atendimento Especializado à Mulher no ES (27-3323-4045).

Além da cartilha “Violência Contra a Mulher em Tempos de Quarentena”, os residentes do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Ufes fizeram uma específica de prevenção à pandemia: “Prevenção Contra a Covid-19

A Ufes explica que a elaboração do material foi motivada por dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH), segundo os quais, durante os primeiros meses da pandemia, as agressões sofridas pelas mulheres aumentaram 28%.