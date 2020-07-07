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Grande Vitória

Polícia apreende carabina com cores e escudo do Flamengo em Cariacica

Arma estava dentro de uma mochila encontrada com um homem no bairro Vista Dourada. A abordagem policial ocorreu na noite desta segunda-feira (6) e ninguém foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 11:49

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:49

Uma carabina calibre 30 estilizada com as cores do Flamengo foi apreendida pela polícia, em Cariacica
Uma carabina calibre 30 estilizada com as cores do Flamengo foi apreendida pela polícia, em Cariacica Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Policiais militares da Força Tática apreenderam uma carabina calibre 30, que estava estilizada com as cores e o escudo do Flamengo. A apreensão ocorreu na noite desta segunda-feira (6), no bairro Vista Dourada, em Cariacica, na Grande Vitória.

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Além da arma, que estava carregada com 12 munições, os policiais ainda encontraram duas bases para o armamento, duas baterias de rádio comunicador e ainda 25 buchas de maconha. Segundo a Polícia Militar, policiais realizavam um patrulhamento quando avistaram dois homens em ação suspeita. Ao notarem a presença dos militares, a dupla fugiu em direção a um quintal baldio.
No local, um dos suspeitos deixou uma mochila para trás e nela a polícia encontrou todo o material apreendido. Apesar das buscas, nenhum dos indivíduos foi detido na ação. A arma e o material aprendido foram levados para a 4ª Delegacia Regional.

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