Polícia apreende carabina com cores e escudo do Flamengo em Cariacica

Uma carabina calibre 30 estilizada com as cores do Flamengo foi apreendida pela polícia, em Cariacica

No local, um dos suspeitos deixou uma mochila para trás e nela a polícia encontrou todo o material apreendido. Apesar das buscas, nenhum dos indivíduos foi detido na ação. A arma e o material aprendido foram levados para a 4ª Delegacia Regional.