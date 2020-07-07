Polícia apreende carabina com cores e escudo do Flamengo em Cariacica

Policiais militares da Força Tática apreenderam uma carabina calibre 30, que estava estilizada com as cores e o escudo do Flamengo. A apreensão ocorreu na noite desta segunda-feira (6), no bairro Vista Dourada, em Cariacica, na Grande Vitória.
Além da arma, que estava carregada com 12 munições, os policiais ainda encontraram duas bases para o armamento, duas baterias de rádio comunicador e ainda 25 buchas de maconha. Segundo a Polícia Militar, policiais realizavam um patrulhamento quando avistaram dois homens em ação suspeita. Ao notarem a presença dos militares, a dupla fugiu em direção a um quintal baldio.
No local, um dos suspeitos deixou uma mochila para trás e nela a polícia encontrou todo o material apreendido. Apesar das buscas, nenhum dos indivíduos foi detido na ação. A arma e o material aprendido foram levados para a 4ª Delegacia Regional.