Moradores reclamam de carros abandonados em terreno em Cariacica

Terreno do Ministério Público virou depósito de carros inutilizados em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ministério da Agricultura no local, além do abandono dos veículos e do espaço inutilizado. As informações são da reportagem da TV Gazeta. Um terreno em Cariacica mais parece um ferro-velho, afirmam moradores do bairro Campo Grande, que reclamam de carros pertencentes aono local, além do abandono dos veículos e do espaço inutilizado. As informações são da reportagem da

A própria comunidade já solicitou que a área seja aproveitada como uma área de lazer ou até mesmo uma praça pública, como dito pelo presidente da associação de moradores, Gilson Marchesi, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

"Já foram feitas vários pedidos para que esse terreno fosse doado para a Associação e torná-lo em um espaço útil, principalmente uma praça, pois somos carentes de praças aqui. Nossa preocupação maior é relacionada aos carros porque podem vir a ser foco do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika", disse o representante.

Segundo o presidente da Associação, a situação de carros abandonados ocorre há muito tempo e o terreno pertence ao Ministério da Agricultura, como indica na placa fixada no portão do imóvel. "São pelo menos quatro, cinco anos com os veículos nessa condição aí", complementou.

TENTATIVAS EM VÃO

Embora a área seja particular, a Prefeitura de Cariacica disse, em nota, que no ano de 2017 encaminhou um ofício ao Ministério comunicando ter interesse em aproveitar a área e realizar benfeitorias no local. Sem resposta, em fevereiro de 2019 a administração oficializou mais uma vez o pedido, porém o mesmo foi negado.

Imagem aérea mostra mais de 20 veículos já utilizados pelo Ministério depositados no terreno Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Para justificar a negativa, o Ministério da Agricultura teria informado à prefeitura que o terreno é o único que o órgão federal dispõe para acomodar os veículos e, por isso, não poderiam cedê-lo ou vendê-lo.

A Superintendência Federal de Agricultura no Estado salientou que o Ministério não pretende se desfazer do imóvel e que planeja se desfazer, em breve, dos veículos acomodados no espaço.

"Os veículos que se encontram no pátio do terreno de Campo Grande, em Cariacica, passaram por um processo de avaliação em função do elevado tempo de uso e das condições mecânicas, e foram enquadrados como bens inservíveis. Diante disso, a Superintendência está elaborando um processo de desfazimento por meio de um leilão que se encontra em andamento. Tão pouco voltemos as situações de normalidade, finalizaremos essa fase", informou o órgão.

A divisão no Espírito Santo disse ainda que a intenção do Ministério da Agricultura é realizar uma reforma no imóvel existente no local após a realização do leilão dos automóveis.