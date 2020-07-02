Polícia prende suspeitos de envolvimento no assalto a lotérica em Cariacica

Casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica, foi alvo de assaltantes. Dois suspeitos foram mortos Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), em conjunto com a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimpesp) da Polícia Militar do Espírito Santo, prendeu em flagrante dois suspeitos de envolvimento no roubo a uma casa lotérica cometido na última terça-feira (30) , no bairro Bela Aurora, Cariacica. Parte do dinheiro roubado e as roupas usadas no assalto foram apreendidas.

A Polícia Civil divulgará mais detalhes da prisão em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (2), às 11 horas, na Chefatura, no bairro Santa Luzia, em Vitória.

O ASSALTO

O assalto aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (30). Funcionários do local disseram que os ladrões aproveitaram quando o dono estava abrindo a loja, pouco antes das 8h. O dono da casa lotérica, de 52 anos, contou à reportagem da TV Gazeta que abriu a porta de aço apenas o suficiente para entrar e depois abaixou deixando um pequeno espaço.

Segundo ele, os bandidos aproveitaram esse pequeno espaço para invadir a Casa Lotérica, e quando o proprietário estava abrindo a porta da área restrita a funcionários, os ladrões chegaram empurrando. Eles agrediram o empresário com socos e coronhadas e obrigaram a abrir o cofre.

Suspeito de assalto a lotérica em Bela Aurora, Cariacica, que conseguiu fugir estava com uniforme de gari Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Quando os três bandidos estavam saindo, se depararam com um policial a paisana que estaria estacionando o veículo na rua. Houve disparos de arma de fogo que deixaram marca nas portas de lojas próximas. O policial não se machucou. Dois suspeitos acabaram mortos.

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