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Violência

Polícia prende suspeitos de envolvimento no assalto a lotérica em Cariacica

Os dois suspeitos foram presos em flagrante pelas forças de segurança e com eles a polícia encontrou as roupas usadas no assalto e também parte do dinheiro roubado

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 10:51
Casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica, foi alvo de assaltantes. Dois suspeitos foram mortos
Casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica, foi alvo de assaltantes. Dois suspeitos foram mortos Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), em conjunto com a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimpesp) da Polícia Militar do Espírito Santo, prendeu em flagrante dois suspeitos de envolvimento no roubo a uma casa lotérica cometido na última terça-feira (30), no bairro Bela Aurora, Cariacica. Parte do dinheiro roubado e as roupas usadas no assalto foram apreendidas.
A Polícia Civil divulgará mais detalhes da prisão em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (2), às 11 horas, na Chefatura, no bairro Santa Luzia, em Vitória.

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Suspeito que fugiu após assalto a lotérica em Cariacica vestia uniforme de gari

O ASSALTO 

O assalto aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (30). Funcionários do local disseram que os ladrões aproveitaram quando o dono estava abrindo a loja, pouco antes das 8h. O dono da casa lotérica, de 52 anos, contou à reportagem da TV Gazeta que abriu a porta de aço apenas o suficiente para entrar e depois abaixou deixando um pequeno espaço.
Segundo ele, os bandidos aproveitaram esse pequeno espaço para invadir a Casa Lotérica, e quando o proprietário estava abrindo a porta da área restrita a funcionários, os ladrões chegaram empurrando. Eles agrediram o empresário com socos e coronhadas e obrigaram a abrir o cofre.
Suspeito de assalto a lotérica em Bela Aurora, Cariacica, que conseguiu fugir estava com uniforme de gari
Suspeito de assalto a lotérica em Bela Aurora, Cariacica, que conseguiu fugir estava com uniforme de gari Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Quando os três bandidos estavam saindo, se depararam com um policial a paisana que estaria estacionando o veículo na rua. Houve disparos de arma de fogo que deixaram marca nas portas de lojas próximas. O policial não se machucou. Dois suspeitos acabaram mortos.

POLÍCIA MILITAR

Procurada pela reportagem no dia do assalto, a Polícia Militar informou, por nota, que três indivíduos assaltaram a lotérica na manhã desta terça-feira (30) e que, no momento da fuga, eles se deparam com um policial militar de folga, que estacionava o carro próximo ao local. De acordo com a PM, o policial deu voz de prisão aos suspeitos que atiraram contra o militar. Neste momento, o policial revidou, dois indivíduos foram baleados e morreram no local. O terceiro conseguiu fugir com um malote de dinheiro que não teve a quantia informada.

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