Guarda ajuda a prender homem que agrediu e roubou a mãe dele em Cariacica

Imagens gravadas por câmeras de videomonitoramento mostram quando o homem passa várias vezes pela rua até avistar a mulher e atravessar a rua para assaltá-la. Durante a ação, a vítima é derrubada no chão.

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O assaltante tentou fugir do local, mas foi contido por moradores do bairro. Um deles é o filho da vítima, que trabalha como agente da Guarda Municipal da Serra, também na Grande Vitória. As imagens mostram o guarda segurando uma arma e impedindo que outras pessoas se aproximem do homem, que estava imobilizado no chão. De acordo com o agente, no momento da filmagem ele estava ligando para a polícia.