Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Porto de Santana

Guarda ajuda a prender homem que agrediu e roubou a mãe dele em Cariacica

O assalto aconteceu nesta terça-feira (30). O agente manteve o suspeito imobilizado e impediu a aproximação de pessoas até a chegada da polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 13:50

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 13:50

Câmera registrou momento em que o homem atravessou a rua para assaltar vítima
Câmera registrou momento em que o homem atravessou a rua para assaltar vítima Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um guarda municipal que atua na Serra ajudou a prender o homem que roubou e agrediu a mãe dele em Cariacica, na Grande Vitória. O caso aconteceu nesta terça-feira (30), quando a mulher caminhava pelas ruas do bairro Santana.
Imagens gravadas por câmeras de videomonitoramento mostram quando o homem passa várias vezes pela rua até avistar a mulher e atravessar a rua para assaltá-la. Durante a ação, a vítima é derrubada no chão.
O assaltante tentou fugir do local, mas foi contido por moradores do bairro. Um deles é o filho da vítima, que trabalha como agente da Guarda Municipal da Serra, também na Grande Vitória. As imagens mostram o guarda segurando uma arma e impedindo que outras pessoas se aproximem do homem, que estava imobilizado no chão. De acordo com o agente, no momento da filmagem ele estava ligando para a polícia.
Polícia Militar chegou ao local pouco tempo depois.
O assaltante foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por roubo. Segundo a Polícia Civil, ele já foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o suspeito tinha três passagens pelo sistema prisional.
Já a mãe do guarda, que caiu no chão, teve ferimentos leves e foi levada a um hospital.
Com informações do repórter Diony Silva da TV Gazeta.

Veja Também

Expulsão de Hilário da polícia traz alento à família de Milena, que espera júri

Identificados homem e mulher assassinados a tiros em Vila Velha

Duas pessoas são mortas a tiros no bairro Boa Vista, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados