Guarda ajuda a prender homem que agrediu e roubou a mãe dele em Cariacica

Um guarda municipal que atua na Serra ajudou a prender o homem que roubou e agrediu a mãe dele em Cariacica, na Grande Vitória. O caso aconteceu nesta terça-feira (30), quando a mulher caminhava pelas ruas do bairro Santana.
Imagens gravadas por câmeras de videomonitoramento mostram quando o homem passa várias vezes pela rua até avistar a mulher e atravessar a rua para assaltá-la. Durante a ação, a vítima é derrubada no chão.
O assaltante tentou fugir do local, mas foi contido por moradores do bairro. Um deles é o filho da vítima, que trabalha como agente da Guarda Municipal da Serra, também na Grande Vitória. As imagens mostram o guarda segurando uma arma e impedindo que outras pessoas se aproximem do homem, que estava imobilizado no chão. De acordo com o agente, no momento da filmagem ele estava ligando para a polícia.
A Polícia Militar chegou ao local pouco tempo depois.
O assaltante foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por roubo. Segundo a Polícia Civil, ele já foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o suspeito tinha três passagens pelo sistema prisional.
Já a mãe do guarda, que caiu no chão, teve ferimentos leves e foi levada a um hospital.
Com informações do repórter Diony Silva da TV Gazeta.