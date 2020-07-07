Um homem de 43 anos, identificado como Moisés Passos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (6), em Cariacica. O crime aconteceu bairro Vista Mar, por volta das 21 horas.
Instalador de som é morto a tiros em bairro de Cariacica
De acordo com informações repassadas pela polícia à TV Gazeta, Moisés saiu de casa na noite desta segunda para ir até um churrasquinho. Segundo testemunhas, lá ele recebeu um telefonema, que supostamente seria dos criminosos. Logo depois, o homem levou seis tiros, um deles na cabeça.
O carro da vítima foi abandonado a 500 metros do local onde o corpo foi encontrado. A polícia chegou por volta de 21h30, mas não encontrou nenhum suspeito. De acordo com a polícia, a vítima não tinha nenhuma passagem por tráfico de drogas. A polícia segue atrás dos criminosos.
FAMÍLIA NÃO SABE O QUE PODE TER MOTIVADO O CRIME
A família da vítima esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na manhã desta terça (7) para liberar o corpo. Os irmãos de Moisés conversaram com a reportagem da TV Gazeta e disseram não saber o que pode ter motivado o crime. Segundo eles, o homem não tinha problemas com ninguém e também não havia relatado nenhuma ameaça.
Ainda de acordo com a família, Moisés havia deixado a esposa em casa e depois seguiu para o local onde foi assassinado. Ele foi morto na rua. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Moisés era instalador de som automotivo há mais dez anos. Ele deixa esposa e três filhos.
Com informações da TV Gazeta