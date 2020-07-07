Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 43 anos, identificado como Moisés Passos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (6), em Cariacica . O crime aconteceu bairro Vista Mar, por volta das 21 horas.

Your browser does not support the audio element. Instalador de som é morto a tiros em bairro de Cariacica

De acordo com informações repassadas pela polícia à TV Gazeta, Moisés saiu de casa na noite desta segunda para ir até um churrasquinho. Segundo testemunhas, lá ele recebeu um telefonema, que supostamente seria dos criminosos. Logo depois, o homem levou seis tiros, um deles na cabeça.

O carro da vítima foi abandonado a 500 metros do local onde o corpo foi encontrado. A polícia chegou por volta de 21h30, mas não encontrou nenhum suspeito. De acordo com a polícia, a vítima não tinha nenhuma passagem por tráfico de drogas. A polícia segue atrás dos criminosos.

FAMÍLIA NÃO SABE O QUE PODE TER MOTIVADO O CRIME

A família da vítima esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na manhã desta terça (7) para liberar o corpo. Os irmãos de Moisés conversaram com a reportagem da TV Gazeta e disseram não saber o que pode ter motivado o crime. Segundo eles, o homem não tinha problemas com ninguém e também não havia relatado nenhuma ameaça.

Ainda de acordo com a família, Moisés havia deixado a esposa em casa e depois seguiu para o local onde foi assassinado. Ele foi morto na rua. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Moisés era instalador de som automotivo há mais dez anos. Ele deixa esposa e três filhos.