Homem rouba carro de professora e tenta fugir da polícia em Vila Velha

Consta no boletim de ocorrência que o suspeito estaria armado e que teria ameaçado de morte a professora, dizendo que daria um tiro na cara caso ela não entregasse o carro. Também de acordo com o boletim, para fugir dos policiais, o homem efetuou curvas perigosas, em alta velocidade. Em dado momento, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com o meio fio, invadindo a calçada. Ele foi então abordado e conduzido à delegacia.