Homem rouba carro de professora e tenta fugir da polícia em Vila Velha

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, na tarde desse domingo (05), por roubar o carro de uma professora, em Itapoã, Vila Velha. Após o assalto, o suspeito foi localizado por equipes da Polícia Militar, que solicitaram que ele parasse o carro, mas o pedido não foi atendido e a fuga seguiu até o bairro Cristóvão Colombo.
Consta no boletim de ocorrência que o suspeito estaria armado e que teria ameaçado de morte a professora, dizendo que daria um tiro na cara caso ela não entregasse o carro. Também de acordo com o boletim, para fugir dos policiais, o homem efetuou curvas perigosas, em alta velocidade. Em dado momento, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com o meio fio, invadindo a calçada. Ele foi então abordado e conduzido à delegacia.
Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado a Centro de Triagem de Viana.