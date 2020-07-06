Após tentar atirar em PM, homem é baleado e preso em Vila Velha

O policial militar, de 32 anos, preferiu não gravar entrevista, mas contou à reportagem da TV Gazeta que estava em um terreno no bairro Barramares, na região da Grande Terra Vermelha, onde faz uma obra, quando, por volta de 17h30, o suspeito passou pela rua ostentando uma arma. O soldado viu e deu voz de prisão ao homem, que atirou contra o PM. A arma falhou. O policial revidou e acabou baleando o rapaz no braço.