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Arma falhou

Após tentar atirar em PM, homem é baleado e preso em Vila Velha

De acordo com informações da TV Gazeta, o suspeito tentou atirar quatro vezes contra o policial, mas a arma falhou. Um revólver calibre 32, que estava com o homem, foi apreendido e entregue na delegacia

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 08:16
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Suspeito levou tiro no braço, foi socorrido e depois encaminhado para a delegacia Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 22 anos foi baleado e preso depois de tentar atirar em um policial militar. O episódio aconteceu na tarde deste domingo (5), em Vila Velha. Segundo informações da TV Gazeta, o suspeito tentou atirar quatro vezes contra o PM, mas a arma falhou.
O policial militar, de 32 anos, preferiu não gravar entrevista, mas contou à reportagem da TV Gazeta que estava em um terreno no bairro Barramares, na região da Grande Terra Vermelha, onde faz uma obra, quando, por volta de 17h30, o suspeito passou pela rua ostentando uma arma. O soldado viu e deu voz de prisão ao homem, que atirou contra o PM. A arma falhou. O policial revidou e acabou baleando o rapaz no braço.
O homem foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Depois, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Um revólver calibre 32, que estava com o suspeito, foi apreendido e entregue na delegacia.
Com informações da TV Gazeta

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