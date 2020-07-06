Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Itararé

Morador de rua morre após ser queimado enquanto dormia em Vitória

O corpo da vítima, que ainda não foi identificada, também apresentava ferimentos na cabeça, segundo policiais que atenderam a ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 07:22

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 07:22

Local onde morador de rua teve o corpo incendiado em Itararé
Local onde morador de rua teve o corpo incendiado em Itararé Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um morador em situação de rua morreu após ser queimado no bairro Itararé, em Vitória. O caso ocorreu na noite deste domingo (05).
De acordo com informações recebidas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), um homem ateou fogo no morador em situação de rua enquanto a vítima estava dormindo.
Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo, mas a vítima, que ainda não foi identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não há informações sobre quem foi o autor do crime e sobre a motivação.
Morador de rua morre após ser queimado enquanto dormia em Vitória
O corpo do morador em situação de rua também apresentava ferimentos na cabeça, segundo policiais que atenderam a ocorrência. Ele foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. A Polícia Civil investiga o caso.
O homem foi queimado na avenida Robert Kennedy. Nessa mesma avenida, que fica próxima à Leitão da Silva, um corpo foi encontrado pegando fogo em março de 2018.
Corpo de morador de rua foi encontrado queimado no mesmo local onde outro corpo foi encontrado pegando fogo em 2018 (foto)
Corpo de morador de rua foi encontrado queimado no mesmo local onde outro corpo foi encontrado pegando fogo em 2018 (foto) Crédito: Fernando Estevão/TV Gazeta/Arquivo
Esse não foi o único ataque neste ano contra moradores em situação de rua em Vitória. Em março, pelo menos dez pessoas ficaram feridas em um ataque na Vila Rubim - dois moradores em situação de rua não resistiram e morreram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados