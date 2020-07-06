Um morador em situação de rua morreu após ser queimado no bairro Itararé, em Vitória. O caso ocorreu na noite deste domingo (05).
De acordo com informações recebidas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), um homem ateou fogo no morador em situação de rua enquanto a vítima estava dormindo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo, mas a vítima, que ainda não foi identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não há informações sobre quem foi o autor do crime e sobre a motivação.
Morador de rua morre após ser queimado enquanto dormia em Vitória
O corpo do morador em situação de rua também apresentava ferimentos na cabeça, segundo policiais que atenderam a ocorrência. Ele foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. A Polícia Civil investiga o caso.
O homem foi queimado na avenida Robert Kennedy. Nessa mesma avenida, que fica próxima à Leitão da Silva, um corpo foi encontrado pegando fogo em março de 2018.
Esse não foi o único ataque neste ano contra moradores em situação de rua em Vitória. Em março, pelo menos dez pessoas ficaram feridas em um ataque na Vila Rubim - dois moradores em situação de rua não resistiram e morreram.