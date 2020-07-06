Morador de rua morre após ser queimado enquanto dormia em Vitória

De acordo com informações recebidas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), um homem ateou fogo no morador em situação de rua enquanto a vítima estava dormindo.

Corpo de morador de rua foi encontrado queimado no mesmo local onde outro corpo foi encontrado pegando fogo em 2018 (foto)

Esse não foi o único ataque neste ano contra moradores em situação de rua em Vitória. Em março, pelo menos dez pessoas ficaram feridas em um ataque na Vila Rubim - dois moradores em situação de rua não resistiram e morreram.