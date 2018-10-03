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Polícia

Corpo é encontrado pegando fogo próximo à Leitão da Silva, em Vitória

Segundo a Polícia Militar, ainda não dá para saber qual o sexo da pessoa carbonizada, mas policiais acreditam ser um homem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 10:10

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 10:10

Corpo carbonizado foi encontrado em meio ao lixo e entulho em calçada próxima à Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta
O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (03) no bairro Itararé, em Vitória, na Avenida Robert Kennedy, já no acesso à Avenida Leitão da Silva.  
Durante a madrugada, um vigilante de um almoxarifado do Governo do Estado, que fica bem ao lado da rua, relatou ter ouvido muitos tiros na região do Bairro da Penha por volta das 6 horas, mas que não ouviu gritos na avenida onde o corpo foi encontrado.
> PM faz operação em morro após denúncia de invasão no Bairro da Penha
O vigilante viu muita fumaça e fogo perto do local onde trabalha e resolveu checar o que estava acontecendo, quando avistou o corpo em chamas pelo muro e chamou a polícia. No local onde a pessoa foi deixada pegando fogo há muitos entulhos e lixo acumulado.
> Operação no Bairro da Penha: cumprimento de mandados e três detidos
MÃOS AMARRADAS
Corpo carbonizado foi encontrado em meio ao lixo e entulho em calçada próxima à Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta
A perícia chegou ao local e verificou que o corpo era de um homem. Antes de morrer, a pessoa teve as mãos amarradas e estava com um cobertor enrolado ao corpo, o que preservou parte do rosto. 
A Polícia Civil acredita que o homem tenha sido morto ou ao menos espancado antes de ser carbonizado. Mais detalhes - como a causa da morte - só serão desvendados por meio da perícia mais detalhada do Departamento Médico Legal (DML), para onde o corpo foi encaminhado. 
Com informações de Daniela Carla e Mayra Bandeira

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