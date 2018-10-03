Corpo é encontrado pegando fogo próximo à Leitão da Silva, em Vitória

Corpo carbonizado foi encontrado em meio ao lixo e entulho em calçada próxima à Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (03) no bairro Itararé, em Vitória , na Avenida Robert Kennedy, já no acesso à Avenida Leitão da Silva.

Durante a madrugada, um vigilante de um almoxarifado do Governo do Estado, que fica bem ao lado da rua, relatou ter ouvido muitos tiros na região do Bairro da Penha por volta das 6 horas, mas que não ouviu gritos na avenida onde o corpo foi encontrado.

O vigilante viu muita fumaça e fogo perto do local onde trabalha e resolveu checar o que estava acontecendo, quando avistou o corpo em chamas pelo muro e chamou a polícia. No local onde a pessoa foi deixada pegando fogo há muitos entulhos e lixo acumulado.

MÃOS AMARRADAS

Corpo carbonizado foi encontrado em meio ao lixo e entulho em calçada próxima à Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

A perícia chegou ao local e verificou que o corpo era de um homem. Antes de morrer, a pessoa teve as mãos amarradas e estava com um cobertor enrolado ao corpo, o que preservou parte do rosto.

A Polícia Civil acredita que o homem tenha sido morto ou ao menos espancado antes de ser carbonizado. Mais detalhes - como a causa da morte - só serão desvendados por meio da perícia mais detalhada do Departamento Médico Legal (DML), para onde o corpo foi encaminhado.