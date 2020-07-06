Presos serram grade e cinco fogem de penitenciária regional no ES

Cinco detentos da Penitenciária Regional de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, conseguiram fugir durante a madrugada do último sábado (4). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que informou ainda que, dos fugitivos, dois já foram recapturados e três são considerados foragidos.
De acordo com informações da Sejus, os detentos conseguiram fugir após serrarem as grades da cela onde estavam presos. Tão logo tomaram conhecimento da fuga, a Polícia Militar foi acionada e dois fugitivos foram localizados e detidos novamente. O Poder Judiciário também foi comunicado sobre o caso.
A Secretaria da Justiça divulgou ainda o nome e as fotos dos foragidos. Trata-se de Jonathan de Almeida Pinto, que estava preso desde 2017, Carlos Eduardo Rufino Borges, recluso desde 2016 e Jadson Fagundes de Oliveira, detido desde 2018.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Após o registro de fuga na Penitenciária Regional de São Mateus, a Sejus informou que abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar o caso e investigar o que de fato aconteceu na madrugada do último sábado (4).