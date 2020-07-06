Presos serram grade e cinco fogem de penitenciária regional no ES

Jonathan de Almeida, Jadson Fagundes e Carlos Eduardo estavam presos na Penitenciária Regional de São Mateus e agora são considerados foragidos Crédito: Sejus

De acordo com informações da Sejus, os detentos conseguiram fugir após serrarem as grades da cela onde estavam presos. Tão logo tomaram conhecimento da fuga, a Polícia Militar foi acionada e dois fugitivos foram localizados e detidos novamente. O Poder Judiciário também foi comunicado sobre o caso.

A Secretaria da Justiça divulgou ainda o nome e as fotos dos foragidos. Trata-se de Jonathan de Almeida Pinto, que estava preso desde 2017, Carlos Eduardo Rufino Borges, recluso desde 2016 e Jadson Fagundes de Oliveira, detido desde 2018.

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