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Crime

Ladrão invade casa e arromba cofre em Venda Nova do Imigrante

A ação do criminoso foi gravada pelas câmeras de segurança instaladas no local, que fica na zona rural. Cheques e dinheiro foram levados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 18:49

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 18:49

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/PC
Uma casa foi invadida por um criminoso, na manhã desse domingo (05), em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado. O cofre da residência foi arrombado. Dinheiro e talões de cheque foram levados. Apesar de câmeras de segurança, o ladrão ainda não foi identificado e preso.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na localidade de Alto Lavrinhas, zona rural do município. O dono da casa contou aos militares que saiu de casa às 6h, retornou por volta das 11h e percebeu o arrombamento.
A ação do criminoso foi gravada pelas câmeras de segurança instaladas no local. Ele invadiu a casa pelos fundos, por uma lavoura de café, e após revirar tudo em busca de objetos de valor encontrou um cofre instalado em um dos quartos e o arrombou. A quantia em cheques e dinheiro não foi informada pela polícia.

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O bandido usava touca ninja e luvas, o que dificultou sua identificação. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Venda Nova do Imigrante. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Informações que ajudem na investigação podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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