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Piúma

Fã da PM, menina ganha surpresa de policiais no dia do aniversário no ES

Talita vestiu farda para o aniversário de 8 anos, no último sábado (4), em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Policiais participaram da comemoração

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 09:49
Talita ganhou festa de 8 anos com presença da Polícia Militar
Talita ganhou festa de 8 anos com presença da Polícia Militar Crédito: Divulgação / PMES
Nenhum dos parentes de Talita é policial militar, mas a menina tem paixão pela PM desde os 4 anos de idade. Em março, ela fez um pedido à mãe: que a festa de aniversário de 8 anos tivesse como tema a Polícia Militar. O pedido foi atendido no último sábado (4), em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. A festinha, de acordo com a PM, teve uma aniversariante de farda e a presença de dois militares.

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A presença dos soldados da Polícia Militar foi uma surpresa que a mãe, Adelaine, preparou para a menina. Ela fez contato com o Comandante do Pelotão de Piúma e contou sobre a paixão da filha pela polícia. De máscara, por conta da pandemia de Covid-19, dois policiais foram enviados para a festinha para homenagear a menina.
Talita ganhou festa de 8 anos com presença da Polícia Militar
Talita ganhou festa de 8 anos com presença da Polícia Militar Crédito: Divulgação/PMES
A mãe de Talita agradeceu aos policiais e disse que o aniversário foi inesquecível para a família. Feliz com a surpresa, Talita afirmou aos militares que sonha em ser policial. Veja fotos
Talita ganhou festa de 8 anos com presença da Polícia Militar
Talita ganhou festa de 8 anos com presença da Polícia Militar Crédito: Divulgação/PMES
Talita ganhou festa de 8 anos com presença da Polícia Militar
Talita ganhou festa de 8 anos com presença da Polícia Militar Crédito: Divulgação/PMES

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