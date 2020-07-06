Fã da PM, menina ganha surpresa de policiais no dia do aniversário no ES

Nenhum dos parentes de Talita é policial militar, mas a menina tem paixão pela PM desde os 4 anos de idade. Em março, ela fez um pedido à mãe: que a festa de aniversário de 8 anos tivesse como tema a Polícia Militar. O pedido foi atendido no último sábado (4), em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. A festinha, de acordo com a PM, teve uma aniversariante de farda e a presença de dois militares.
A presença dos soldados da Polícia Militar foi uma surpresa que a mãe, Adelaine, preparou para a menina. Ela fez contato com o Comandante do Pelotão de Piúma e contou sobre a paixão da filha pela polícia. De máscara, por conta da pandemia de Covid-19, dois policiais foram enviados para a festinha para homenagear a menina.
A mãe de Talita agradeceu aos policiais e disse que o aniversário foi inesquecível para a família. Feliz com a surpresa, Talita afirmou aos militares que sonha em ser policial. Veja fotos.