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Vila Prudêncio

Adolescente de 14 anos é morto e jovem fica ferido em Cariacica

De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que o crime teria sido cometido por dois indivíduos em uma motocicleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 15:57

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 15:57

DHPP de Cariacica
DHPP de Cariacica vai investigar o crime Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um adolescente de 14 anos morreu e um rapaz de 19 anos ficou ferido por volta das 10h30 desta quinta-feira (09),  em Vila Prudêncio, no município de Cariacica. Ambos estavam dentro de um carro que foi alvo de disparos de arma de fogo. De acordo com informações do repórter André Falcão para a TV Gazeta, o veículo das vítimas ficou repleto de marcas de tiros.
De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que o crime teria sido cometido por dois indivíduos em uma motocicleta.
Ainda segundo a PM, o adolescente teve o óbito confirmado no local. Já o jovem conseguiu fugir e pedir socorro em um estabelecimento comercial da região. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.
Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. Demandada pela reportagem, a PC informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Além disso, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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