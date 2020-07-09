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PM reagiu

Suspeito invade quintal da casa de PM e é baleado pelo militar na Serra

Dois policiais militares estavam fazendo uma ronda na região e, passando perto da casa de um desses PMs, viram um homem, armado com faca,  dentro do quintal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 08:13

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 08:13

Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Delegacia Regional de Laranjeiras Crédito: Vitor Jubini
Um suspeito de invadir o quintal da casa de um um policial militar para tentar furtar morreu após ser baleado pelo PM na madrugada desta quinta-feira (09), na Serra. O caso aconteceu no bairro São Patrício, na região de Jacaraípe.
Dois policiais militares estavam fazendo uma ronda na região e, passando perto da casa de um desses PMs, perceberam que a residência estava com a luz acesa e viram um homem dentro do quintal. O policial foi até a casa, percebeu que o homem tentava praticar um furto e deu voz de prisão contra ele. O suspeito tentou atacar o PM dono da casa com uma faca, o policial reagiu e deu um tiro no homem.

HOSPITAIS RECUSARAM ATENDIMENTO, DIZ PM

Os PMs levaram o suspeito para dois hospitais, o Jayme Santos Neves e o Dório Silva, que recusaram o atendimento, segundo o boletim de ocorrência. Eles seguiram com o homem para a UPA de Castelândia, mas ele não resistiu. A Secretaria de Estado da Saúde foi procurada pela TV Gazeta para se posicionar sobre a recusa no atendimento, mas ainda não comentou o caso. Os policiais estão na Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos. Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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