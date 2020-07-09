Suspeito invade quintal da casa de PM e é baleado pelo militar na Serra

Um suspeito de invadir o quintal da casa de um um policial militar para tentar furtar morreu após ser baleado pelo PM na madrugada desta quinta-feira (09), na Serra. O caso aconteceu no bairro São Patrício, na região de Jacaraípe.
Dois policiais militares estavam fazendo uma ronda na região e, passando perto da casa de um desses PMs, perceberam que a residência estava com a luz acesa e viram um homem dentro do quintal. O policial foi até a casa, percebeu que o homem tentava praticar um furto e deu voz de prisão contra ele. O suspeito tentou atacar o PM dono da casa com uma faca, o policial reagiu e deu um tiro no homem.
HOSPITAIS RECUSARAM ATENDIMENTO, DIZ PM
Os PMs levaram o suspeito para dois hospitais, o Jayme Santos Neves e o Dório Silva, que recusaram o atendimento, segundo o boletim de ocorrência. Eles seguiram com o homem para a UPA de Castelândia, mas ele não resistiu. A Secretaria de Estado da Saúde foi procurada pela TV Gazeta para se posicionar sobre a recusa no atendimento, mas ainda não comentou o caso. Os policiais estão na Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos. Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta