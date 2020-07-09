Suspeito invade quintal da casa de PM e é baleado pelo militar na Serra

Dois policiais militares estavam fazendo uma ronda na região e, passando perto da casa de um desses PMs, perceberam que a residência estava com a luz acesa e viram um homem dentro do quintal. O policial foi até a casa, percebeu que o homem tentava praticar um furto e deu voz de prisão contra ele. O suspeito tentou atacar o PM dono da casa com uma faca, o policial reagiu e deu um tiro no homem.