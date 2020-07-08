Coronel Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Daniel Pasti

Your browser does not support the audio element. "As ameaças nos incentivam a trabalhar mais", diz comandante da PM do ES

O Coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo afirmou durante coletiva de imprensa nesta quarta-feria (8) que as ameaças recebidas pelo secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho , incentivam o trabalho da polícia para prender criminosos. O comandante ainda colocou à disposição o sistema de inteligência da PM para auxiliar na investigação, que está sendo conduzida pela Polícia Civil.

O comandante afirmou que, diante das ameaças, enviadas através das redes sociais do secretário da Sesp, a PM irá aumentar a ostensividade do trabalho da corporação.

"Isso nos incentiva a trabalhar cada vez mais e iremos fazê-lo. Diante dessas ameaças, vamos aumentar a ostensividade, vamos aumentar as blitz, vamos aumentar a Operação Saturação e, até o final do mês, vamos incrementar a Operação Sentinela. O caso específico das ameaças ao secretário Alexandre Ramalho está sendo investigado pela Polícia Civil e, obviamente, todo o sistema de inteligência da Polícia Militar está à disposição para elucidar essa situação", disse.

O coronel Caus também afirmou que ameaças são constantemente recebidas pela corporação e reiterou que esses atos motivam o trabalho da corporação em prender os criminosos.

"As ameaças são inerentes à profissão. Tenho 31 anos de atuação e já fui ameaçado dezenas, centenas de vezes. Isso nos leva a caçar os indivíduos que nos ameaçam e nos motivam cada vez mais a trabalhar no sentido de prender os criminosos", concluiu.

AS AMEAÇAS

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Alexandre Ramalho, registrou ameaças que recebeu no perfil pessoal em uma rede social, na noite de segunda-feira, dia 6 de julho. As ameaças foram identificadas por volta das 23h, no direct (mensagem privada) do Instagram do secretário. Um perfil, não identificado, teria enviado frases indicando que um grupo criminoso do Bairro da Penha, em Vitória, daria continuidade aos ataques criminosos contra os bairros Piedade e Moscoso, além de fazer ameaças à polícia.

O coronel Alexandre Ramalho recebeu ameaças pelas redes sociais nesta segunda-feria (6) Crédito: Divulgação/PMES

Questionada sobre mais detalhes das ameaças que o coronel sofreu, a Sesp apenas disse que outras informações não seriam repassadas no momento para não atrapalhar o andamento dos trabalhos.