Secretário de Segurança do ES é ameaçado em rede social

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, o coronel Alexandre Ramalho, recebeu ameaças no próprio perfil de uma rede social nesta terça-feira (7). De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), uma ocorrência foi registrada na Polícia Civil e o caso segue sob investigação.
Questionada sobre mais detalhes das ameaças que o coronel sofreu, a secretaria apenas disse que outras informações não seriam repassadas no momento para não atrapalhar o andamento dos trabalhos.
Em nota, a Sesp destacou que "o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas no Espírito Santo vai continuar de maneira intensa, como vem sendo realizado, dentro da legalidade, com objetivo de trazer paz às pessoas que vivem nessas comunidades".