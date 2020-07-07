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Caso em investigação

Secretário de Segurança do ES é ameaçado em rede social

Alexandre Ramalho recebeu ameaças no próprio perfil de uma rede social, nesta terça-feira (7); Sesp informou que ocorrência foi registrada e caso segue sob investigação

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:44
Coronel da PMES Alexandre Ramalho
Coronel da PMES Alexandre Ramalho Crédito: Divulgação/PMES
O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, o coronel Alexandre Ramalho, recebeu ameaças no próprio perfil de uma rede social nesta terça-feira (7). De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), uma ocorrência foi registrada na Polícia Civil e o caso segue sob investigação.
Questionada sobre mais detalhes das ameaças que o coronel sofreu, a secretaria apenas disse que outras informações não seriam repassadas no momento para não atrapalhar o andamento dos trabalhos.
Em nota, a Sesp destacou que "o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas no Espírito Santo vai continuar de maneira intensa, como vem sendo realizado, dentro da legalidade, com objetivo de trazer paz às pessoas que vivem nessas comunidades".

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