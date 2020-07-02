'Cena muito forte, nos choca', diz Ramalho sobre agressão a frentista no ES

"Uma ação isolada de um policial militar. Uma cena muito forte, nos choca. Obviamente, que nós não concordamos com aquilo que vemos, não é o que nós queremos dos nossos policiais"

Isso carece de investigação. E por que demora tanto? Porque, infelizmente, a legislação assim permite. Assim como permite aos criminosos uma série de benesses, permite também ao nosso policial, no caso dessa ação, que ele também tenha sua defesa justificada por inúmeras questões. E uma delas é a dispensa médica. Com essa dispensa, ele não pode responder ao processo disciplinar. Isso se arrasta, isso tem o conhecimento da Justiça, é uma legislação que permite que isso aconteça, disse.