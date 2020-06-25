PM que bateu em frentista no ES ficará de licença médica até agosto

"O policial estava de licença médica que venceu no dia 23 de junho. Ele passou por avaliação da Junta Médica que concedeu uma nova licença que vai até o dia 25 de agosto. Dessa forma, ele continua afastado das funções. As informações sobre motivação e tratamento são sigilosas entre médico e paciente"

Na manhã do dia 23 de janeiro deste ano, o frentista Joelcio Rodrigues dos Santos chegou para trabalhar no posto de combustível localizado da Praia de Itaparica e foi surpreendido pela presença do policial  que teria voltado ao estabelecimento para tirar satisfações por causa de um atendimento prestado na noite anterior.

Segundo a vítima, o sargento começou a xingar e a fazer ameaças depois do frentista pedir para que ele e a mulher descessem da moto para abastecer. Ato que é de praxe do local e que consta como medida de segurança nas bombas de combustível. No outro dia, assim que bati o ponto, ele veio atrás e começou a me bater, lembrou Joelcio.