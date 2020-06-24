Policial do ES que deu tapa em frentista passa por nova avaliação na PM

Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele  Foto: Reprodução/ TV Gazeta Crédito: Reprodução

Procurada por A Gazeta, a assessoria da Polícia Militar não revelou por qual motivo o sargento precisou se afastar e nem se passou por tratamento nos últimos meses. A Corporação ainda não informou o parecer da junta médica, nem se Clemilson já voltou ao trabalho, mas no Portal da Transparência não consta uma nova licença.

Atualmente, ele responde a um processo administrativo disciplinar na Corregedoria da PM. Caso seja liberado, ele retorna à unidade e fica à disposição do comandante imediato; exercendo atividades administrativas até a conclusão do procedimento . Somente no final deste será definida uma possível punição, explicou em nota.

CINCO MESES IMPUNE

RELEMBRE O CASO

Na manhã do dia 23 de janeiro deste ano, o frentista Joelcio Rodrigues dos Santos chegou para trabalhar no posto de combustível localizado da Praia de Itaparica e foi surpreendido pela presença do policial  que teria voltado ao estabelecimento para tirar satisfações por causa de um atendimento prestado na noite anterior.