Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele  Foto: Reprodução/ TV Gazeta Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. PM que agrediu frentista em Vila Velha será afastado das ruas, diz corregedor

TV Gazeta nesta terça-feira (28). O policial militar que agrediu um frentista em um posto de combustível de Vila Velha , na última quinta-feira (23), será afastado das ruas. A informação foi dada pelo coronel Juffo, corregedor em exercício da Polícia Militar do Espírito Santo, em entrevista à

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o militar dá um tapa na cara do frentista Joelcio Rodrigues e aponta a arma para ele. Segundo o coronel, o policial será afastado das "atividades operacionais" enquanto durar o procedimento administrativo aberto para apurar a conduta do militar.

A agressão, segundo a vítima, teria sido motivada após uma solicitação de praxe no posto de combustível para quem é motociclista. O policial estava acompanhado de uma mulher e me pediu para abastecer R$ 50. Nessa hora, eu pedi para eles descerem da moto, por motivos de segurança ao cliente. Ele achou ruim e começou a me tratar mal. Falei que não adiantava ele fazer isso e que, se quisesse, poderia conversar com o dono, contou o frentista.

Frentista registrou boletim de ocorrência após ser agredido pelo PM Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A instrução para que os clientes saiam de cima da motocicleta consta nas bombas de gasolina do posto, que fica na Rodovia do Sol. Insatisfeito, o policial foi embora, afirmando que voltaria para tirar satisfação. Antes das 8h do dia seguinte, ele já estava no estabelecimento novamente, vestido com a farda da PM.