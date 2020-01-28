PM que agrediu frentista em Vila Velha será afastado das ruas, diz corregedor
O policial militar que agrediu um frentista em um posto de combustível de Vila Velha, na última quinta-feira (23), será afastado das ruas. A informação foi dada pelo coronel Juffo, corregedor em exercício da Polícia Militar do Espírito Santo, em entrevista à TV Gazeta nesta terça-feira (28).
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o militar dá um tapa na cara do frentista Joelcio Rodrigues e aponta a arma para ele. Segundo o coronel, o policial será afastado das "atividades operacionais" enquanto durar o procedimento administrativo aberto para apurar a conduta do militar.
O corregedor em exercício não quis divulgar o nome do policial envolvido, alegando que a nova Lei de Abuso de Autoridade protege a identidade de suspeitos enquanto não for concluída a investigação.
A agressão, segundo a vítima, teria sido motivada após uma solicitação de praxe no posto de combustível para quem é motociclista. O policial estava acompanhado de uma mulher e me pediu para abastecer R$ 50. Nessa hora, eu pedi para eles descerem da moto, por motivos de segurança ao cliente. Ele achou ruim e começou a me tratar mal. Falei que não adiantava ele fazer isso e que, se quisesse, poderia conversar com o dono, contou o frentista.
A instrução para que os clientes saiam de cima da motocicleta consta nas bombas de gasolina do posto, que fica na Rodovia do Sol. Insatisfeito, o policial foi embora, afirmando que voltaria para tirar satisfação. Antes das 8h do dia seguinte, ele já estava no estabelecimento novamente, vestido com a farda da PM.
De acordo com colegas de trabalho de Joelcio, o policial perguntou se o responsável pelo posto se encontrava. Diante da negativa, ele ficou esperando no estabelecimento. Quando o rapaz chegou novamente para trabalhar, o PM foi atrás dele.