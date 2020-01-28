Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Policial reage a assalto e atira em suspeito na Rodovia do Sol, Vila Velha

Rendido por um bandido ao pedalar na Rodovia do Sol, em Vila Velha , um policial militar reagiu a um assalto e atirou três vezes contra o suspeito. O homem baleado foi socorrido e está internado no Hospital Antônio Bezerra de Farias sob escolta policial.

O militar informou que estava de bicicleta pela Rodovia do Sol, no Jockey de Itaparica, e ao passar pelo viaduto, local rodeado de árvores, foi surpreendido por um homem armado com uma arma similar a uma pistola. Ao perceber a arma, o PM pulou da bicicleta.

Mesmo com o policial caído, o criminoso teria permanecido com a arma apontada na direção dele e ordenado que a vítima entregasse todos os pertences. O militar sacou a arma e atirou três vezes. Uma pistola de pressão foi apreendida com o suspeito.