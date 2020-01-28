Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Policial reage a assalto e atira em suspeito na Rodovia do Sol, Vila Velha
Segurança pública

Policial reage a assalto e atira em suspeito na Rodovia do Sol, Vila Velha

O caso envolveu um policial militar e aconteceu na altura do bairro Jockey de Itaparica. O suspeito foi socorrido pelo Samu

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 12:52
Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Policial reage a assalto e atira em suspeito na Rodovia do Sol, Vila Velha
Rendido por um bandido ao pedalar na Rodovia do Sol, em Vila Velha, um policial militar reagiu a um assalto e atirou três vezes contra o suspeito. O homem baleado foi socorrido e está internado no Hospital Antônio Bezerra de Farias sob escolta policial.
O militar informou que estava de bicicleta pela Rodovia do Sol, no Jockey de Itaparica, e ao passar pelo viaduto, local rodeado de árvores, foi surpreendido por um homem armado com uma arma similar a uma pistola. Ao perceber a arma, o PM pulou da bicicleta.
Mesmo com o policial caído, o criminoso teria permanecido com a arma apontada na direção dele e ordenado que a vítima entregasse todos os pertences. O militar sacou a arma e atirou três vezes. Uma pistola de pressão foi apreendida com o suspeito.
Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde está sob escolta até receber alta médica. O material foi entregue na 2ª Delegacia Regional, onde o policial também foi encaminhado para prestar esclarecimentos.

Veja Também

PM apreende droga, dinheiro e granada com adolescente de 17 anos no ES

PM capota com carro após bater em veículo parado e recusa bafômetro em Vitória

Casagrande: reconstrução de cidades do ES deve custar R$ 500 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados