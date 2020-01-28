PM apreende droga, dinheiro e granada com adolescente de 17 anos no ES
Drogas, dinheiro e uma granada de fabricação artesanal foram apreendidos com um adolescente de 17 anos no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Durante a apreensão, os policiais militares também abordaram outros dois suspeitos.
Os militares informaram que faziam patrulhamento no bairro quando avistaram três suspeitos na manhã de domingo (26). Ao perceberem a viatura, segundo a PM, os homens aparentavam nervosismo e foram abordados.
Com dois deles, nada foi encontrado. Já com o adolescente, os policiais apreenderam cinco buchas de maconha e R$ 130. O adolescente teria dito que em sua residência, localizada no mesmo bairro, havia material para preparo de drogas e uma granada.
Durante as buscas a PM localizou uma sacola contendo um pote de ácido bórico, uma pomada de cloridrato de lidocaína, um pote de comprimidos de cafeína e plástico filme. A granada estava escondida no guarda-roupas, dentro de uma bolsa feminina.
Após o artefato ser encontrado, policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram acionados para conduzirem o explosivo. O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.