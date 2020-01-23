Casal de moto é atropelado e motorista foge sem prestar socorro no ES

Acidente na esquina da Avenida Luciano das Neves com a Rua Gameleira Crédito: Reprodução

Uma estudante universitária de 21 anos está a quatro dias internada na UTI de um hospital depois que ela e o namorado se envolveram em um acidente de trânsito no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , na tarde do último domingo (19).

O casal seguia em uma Honda CB Twister 250 quando foi atropelado por um Siena, no cruzamento da Avenida Luciano das Neves com a rua Gameleira às 15h41. A batida foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento de uma empresa na Rua Gameleira.

O educador físico Lucas Alves, de 24 anos, contou que seguia de moto pela Avenida Luciano das Neves com a namorada dela, a universitária do curso de medicina veterinária Juliana de Carvalho, de 21 anos. Os dois iam para uma loja em Itapoã.

"Eu estava na pista da esquerda quando um carro saiu do estacionamento, cruzou as três pistas e atingiu a gente. Nós caímos e o motorista fugiu sem prestar socorro. Um pessoal nos ajudou até o Samu chegar e ainda pegou a placa do carro" Lucas Alves - Piloto da moto

Os dois foram socorridos para um hospital particular do município. Lucas sofreu uma fratura no punho esquerdo, um corte na perna direita e escoriações pelo corpo. Já a namorada dele está internada na UTI. O quadro de saúde dela é estável.

A Juliana teve três costelas, a escápula e a clavícula fraturadas. Além disso, sofreu uma lesão no pulmão e teve traumatismo craniano. Ela não consegue se mexer. O quadro dela é estável, mas os médicos estão preocupados com a lesão no pulmão, disse.

O jovem educador físico disse que pilota há seis anos e que essa foi a primeira vez que se envolveu em um acidente. Ele registrou o boletim de ocorrência após o acidente. Nesta sexta-feira (24), Lucas deve ser submetido a uma cirurgia no punho ferido.

Graças a ajuda do pessoal que chegou após o acidente, recebi a placa do carro e registrei a ocorrência. Até queria reencontrar as pessoas que nos ajudaram. Agora vamos esperar a polícia trabalhar para ver se esse motorista será responsabilizado, explicou.

CÂMERA FLAGROU OUTROS ACIDENTES

A mesma câmera que flagrou o acidente que deixou ferido o casal Lucas Alves, de 24 anos, Juliana de Carvalho, de 21 anos, também registrou outros acidentes no mesmo cruzamento entre a Avenida Luciano das Neves e a Rua Gameleira.

Às 11h49 desta quarta-feira (22), um motorista perdeu o controle ao fazer uma manobra da Avenida Luciano das Neves e bateu em um veículo parado na Rua Gameleira. No dia 8 de janeiro deste ano, o equipamento filmou um acidente entre um carro e uma moto.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Prefeitura de Vila Velha informou que mantém diálogo com a direção de um centro comercial construído às margens da Avenida Luciano das Neves para discutir melhorias no acesso ao estacionamento do estabelecimento.

O governo municipal afirma que a equipe de engenharia de trânsito colocou tachões entre as pistas de rolamento para impedir mudanças bruscas nas faixas por parte dos condutores.