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Chuva no ES

Estradas e casas são danificadas pela chuva no interior de Castelo

Ubá foi a comunidade mais afetada. Três casas foram condenadas pela Defesa Civil e 15 famílias ainda estão sem energia elétrica

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 18:06
Carro foi arrastado com a lama Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Estradas rurais e comunidades do interior de Castelo, no Sul do Estado, foram afetadas com as chuvas da última sexta-feira (17). Três casas na localidade de Ubá foram interditadas pela Defesa Civil. As famílias da localidade estão sem energia, pois a rede elétrica foi comprometida.
Ubá, segundo a prefeitura, foi um dos locais mais prejudicados e ficou isolado após a chuva. A lama arrastou um carro, invadiu casas e bloqueou estradas. Na hora do temporal, a lavradora Ana Lúcia Machini estava com a filha no sofá da sala. Eu vi pelo fogo lá em cima que a lama vinha derrubando os postes. Fui para a cozinha e fiquei na área de serviço. Parecia que estava destruindo tudo, contou.
Moradora de Ubá observa quintal tomado pela lama Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
A Defesa Civil fez um balanço dos prejuízos na comunidade, que ainda está sem energia. O coordenador do órgão, Lúcio Cesconetti, conta que esteve nesta quarta-feira (22) na comunidade. Em Ubá tivemos 15 famílias que ficaram isoladas com as quedas de barreiras, seis estão desalojadas, dormindo em residências de parentes. Três imóveis foram condenados, mas não havia moradores, eram antigos, explicou Cesconetti.
A chuva afetou os acessos a nove comunidades no interior de Castelo. A prefeitura acredita que vai levar ainda uma semana para desbloquear totalmente as vias. Não só aqui a estrada foi afetada, tem o Córrego da Prata, que caiu ponte, Pedregulho, São Cristóvão, Apeninos, Monte Pio, Fazenda da Prata, Ipê. Hoje estou triste, pois essas estradas se encontravam todas ensaibradas e muita preocupação é que as aulas estão chegando e temos que ensaibrar todas. Estamos desfalcados, esperamos ajuda do governo do Estado e em breve recuperá-las com a ajuda de todo mundo, disse o prefeito Domingos Fracioli.
Acessos e casas foram prejudicadas após a chuva Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Sobre a falta de energia, a EDP informou que como o acesso à comunidade de Ubá ficou limitado, a concessionária utiliza drones para avaliar a situação  e que técnicos trabalham no local. O tempo para normalização da energia elétrica varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico.

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