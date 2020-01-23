Estradas e casas são danificadas pela chuva no interior de Castelo

Estradas rurais e comunidades do interior de Castelo, no Sul do Estado, foram afetadas com as chuvas da última sexta-feira (17). Três casas na localidade de Ubá foram interditadas pela Defesa Civil. As famílias da localidade estão sem energia, pois a rede elétrica foi comprometida.
Ubá, segundo a prefeitura, foi um dos locais mais prejudicados e ficou isolado após a chuva. A lama arrastou um carro, invadiu casas e bloqueou estradas. Na hora do temporal, a lavradora Ana Lúcia Machini estava com a filha no sofá da sala. Eu vi pelo fogo lá em cima que a lama vinha derrubando os postes. Fui para a cozinha e fiquei na área de serviço. Parecia que estava destruindo tudo, contou.
A Defesa Civil fez um balanço dos prejuízos na comunidade, que ainda está sem energia. O coordenador do órgão, Lúcio Cesconetti, conta que esteve nesta quarta-feira (22) na comunidade. Em Ubá tivemos 15 famílias que ficaram isoladas com as quedas de barreiras, seis estão desalojadas, dormindo em residências de parentes. Três imóveis foram condenados, mas não havia moradores, eram antigos, explicou Cesconetti.
A chuva afetou os acessos a nove comunidades no interior de Castelo. A prefeitura acredita que vai levar ainda uma semana para desbloquear totalmente as vias. Não só aqui a estrada foi afetada, tem o Córrego da Prata, que caiu ponte, Pedregulho, São Cristóvão, Apeninos, Monte Pio, Fazenda da Prata, Ipê. Hoje estou triste, pois essas estradas se encontravam todas ensaibradas e muita preocupação é que as aulas estão chegando e temos que ensaibrar todas. Estamos desfalcados, esperamos ajuda do governo do Estado e em breve recuperá-las com a ajuda de todo mundo, disse o prefeito Domingos Fracioli.
Sobre a falta de energia, a EDP informou que como o acesso à comunidade de Ubá ficou limitado, a concessionária utiliza drones para avaliar a situação e que técnicos trabalham no local. O tempo para normalização da energia elétrica varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico.