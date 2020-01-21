Distrito de Princesa em Rio Novo do Sul ainda está sem energia

Princesa, distrito do interior de Rio Novo do Sul Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Quatro dias após a forte chuva que atingiu a Região Sul, moradores ainda enfrentam a falta de energia elétrica e o risco de ficar sem alguns alimentos em Princesa, distrito do interior de Rio Novo do Sul. O principal acesso, a ES 375, ainda está interditada e a alternativa por estrada de terra está com difícil acesso.

Desde sexta-feira (17), as 120 famílias de Princesa estão sem energia elétrica, seis ficaram desalojadas e uma desabrigada. A lavradora Donizete Maria ainda não acredita na destruição causada pela enxurrada. Ela foi orientada pela Defesa Civil a sair com a família de casa. Por pouco, a casa em que vive não foi atingida por um tronco de árvore. Só via pau e pedra que passava aqui. Pedimos socorro, ficamos apavorados. Nunca vimos isso na vida, comentou a lavradora.

Lavradora Donizete Maria ainda não acredita na destruição causada pela enxurrada Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Sobre a falta de energia elétrica, a EDP informou por meio de nota que, no distrito, áreas estão isoladas e com acesso limitado com vias bloqueadas por árvores e desabamentos de terras. Eles estão utilizando drones para avaliar a situação dos locais. Hoje, 18 técnicos trabalham no local. O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico. A EDP orienta a comunidade a não se aproximar dos cabos que, por conta da chuva, estão caídos.

Uma casa desabou no distrito. O pedreiro, Joacir Gonçalves, conta que uma vizinha estava na residência durante a chuva. Ela ficou com metade do corpo debaixo da terra e foi resgatada com vida pelos vizinhos. Chega uma hora que tem levar a mão para o céu e se apegar em Deus que vai dar tudo certo. São só bens materiais, disse o morador Joacir.

Casa desabou no distrito Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

ABASTECIMENTO

No mercado da pequena comunidade já não há mais carne e produtos começam a faltar. Para minimizar o desabastecimento, a prefeitura montou um ponto de apoio para os moradores para doações. Estão distribuindo cestas básicas, água e comida. Nós montamos uma base em Princesa para receber e doar alimento, água, roupas, para que essas famílias se abasteçam. Esse é o suporte que está sendo dando, comentou o prefeito Thiago Fiório.

ESTRADA

Crateras se formou onde haviam estradas rurais Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul