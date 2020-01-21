ES libera cartão com até R$ 3 mil, financiamento e FGTS para vítimas das chuvas

Cenário de lama e destruição em Iconha após as chuvas Crédito: Luciana Pessanha Tavares

As medidas foram anunciadas pelo governador Renato Casagrande. O cartão reconstrução terá valor de até R$ 3 mil e será feito pelo Banestes. Terão direito os moradores com renda de até três salários mínimos e que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) de benefícios sociais do governo federal. A liberação será mediante a apresentação de documento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atestando que de fato a localidade foi atingida pela chuva.

Não se trata de empréstimo, e sim uma espécie de doação do Estado. O saldo do cartão poderá ser usado para compra de material de construção, móveis e eletrodomésticos. O dinheiro virá do Fundo de Reserva de Contingência do governo do Estado.

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Já os financiamentos terão os juros da taxa Selic, hoje em 4,5% ao ano, com carência de 12 meses a até 48 meses para pagar. As pessoas físicas atingidas que ganham de três a seis salários poderão tomar empréstimos de até R$ 20 mil. Esse financiamento também poderá atender a microempresas - que são as que faturam até R$ 360 mil por ano.



Já pequenas empresas - que faturam entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões por ano - terão limite de até R$ 30 mil financiados pelo Banestes. O mesmo valerá para pessoas físicas com renda superior a seis salários mínimos.

O governo também anunciou que será possível a liberação para saque do FGTS pela Caixa, a partir da situação de calamidade pública que foi decretada para alguns municípios.

COBRANÇA DE CONSIGNADOS SUSPENSOS E ISENÇÃO DE ICMS

Outro benefício que o governo do Estado dará será a suspensão da cobrança de ICMS de produtos e mercadorias que forem doados por empresas para entidades que ajudem na região afetada.

O Banestes também vai suspender a cobrança de empréstimos consignados por 12 meses para clientes que foram afetados e tiveram prejuízos com as chuvas.

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