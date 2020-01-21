Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reconstrução

ES libera cartão com até R$ 3 mil, financiamento e FGTS para vítimas das chuvas

Serão três linhas de financiamento com juro especial pela Selic e cartão do Banestes para moradores com renda de até três salários mínimos que comprovarem prejuízos

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 17:53
Cenário de lama e destruição em Iconha após as chuvas Crédito: Luciana Pessanha Tavares
O governo do Espírito Santo anunciou na tarde desta terça-feira (21) um amplo pacote de medidas econômicas para dar apoio aos capixabas que foram afetados pelas fortes chuvas atingiram o Sul do Estado. O programa de reconstrução terá desde financiamento com juro baixo pelo Banestes, cartão com até R$ 3 mil de saldo para moradores de baixa renda e até liberação de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
As medidas foram anunciadas pelo governador Renato Casagrande. O cartão reconstrução terá valor de até R$ 3 mil e será feito pelo Banestes. Terão direito os moradores com renda de até três salários mínimos e que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) de benefícios sociais do governo federal. A liberação será mediante a apresentação de documento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atestando que de fato a localidade foi atingida pela chuva.
Não se trata de empréstimo, e sim uma espécie de doação do Estado. O saldo do cartão poderá ser usado para compra de material de construção, móveis e eletrodomésticos. O dinheiro virá do Fundo de Reserva de Contingência do governo do Estado.

Veja Também

Ponto a ponto: Entenda as medidas de socorro econômico à vítimas das chuvas no ES

Já os financiamentos terão os juros da taxa Selic, hoje em 4,5% ao ano, com carência de 12 meses a até 48 meses para pagar. As pessoas físicas atingidas que ganham de três a seis salários poderão tomar empréstimos de até R$ 20 mil. Esse financiamento também poderá atender a microempresas - que são as que faturam até R$ 360 mil por ano.
Já pequenas empresas - que faturam entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões por ano - terão limite de até R$ 30 mil financiados pelo Banestes. O mesmo valerá para pessoas físicas com renda superior a seis salários mínimos.
O governo também anunciou que será possível a liberação para saque do FGTS pela Caixa, a partir da situação de calamidade pública que foi decretada para alguns municípios.

COBRANÇA DE CONSIGNADOS SUSPENSOS E ISENÇÃO DE ICMS

Outro benefício que o governo do Estado dará será a suspensão da cobrança de ICMS de produtos e mercadorias que forem doados por empresas para entidades que ajudem na região afetada.
O Banestes também vai suspender a cobrança de empréstimos consignados por 12 meses para clientes que foram afetados e tiveram prejuízos com as chuvas.

Veja Também

Apesar das chuvas, leite não deve faltar ou aumentar de preço no ES

ES libera cartão com até 3 mil reais, financiamento e FGTS para vítimas das chuvas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados