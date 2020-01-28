PM capota com carro após bater em veículo parado e recusa bafômetro em Vitória

Carro que capotou era dirigido por um policial militar Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um policial militar perdeu o controle do veículo e capotou após bater em outro carro, que estava parado com um casal dentro. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), na Avenida Maruípe, na altura do bairro Jucutuquara, em Vitória

A colisão chamou atenção de quem passava pelo local. De acordo com Júlio César, que é dono do carro atingido pelo veículo desgovernado, ele e a esposa haviam acabado de sair da academia e se preparavam para ir embora. O veículo dele foi arrastado por alguns metros.

"Estávamos com o carro parado esperando o volume de carros passar para o sinal fechar. Eu estava dando seta para sair quando, de repente, ele bateu e passou por cima do nosso", lembra-se o técnico em segurança do trabalho.

Nenhum dos envolvidos no acidente se feriu gravemente. O policial militar, identificado como soldado Sidney, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas) antes da polícia de trânsito chegar ao local do acidente.

De acordo com a Polícia Militar, o policial estava de folga e se recusou a soprar o bafômetro. A carteira de motorista dele foi recolhida e será suspensa por um ano. Já a motorista do outro carro soprou o bafômetro e o teste deu negativo.

A Guarda Municipal de Vitória jogou pó de serra na pista devido ao vazamento de óleo e de combustível de um dos carros.