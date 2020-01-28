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Jucutuquara

PM capota com carro após bater em veículo parado e recusa bafômetro em Vitória

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), na Avenida Maruípe, na altura do bairro Jucutuquara, em Vitória. Carro atingido foi arrastado por alguns metros, mas casal que estava dentro não ficou ferido

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 10:46
Carro que capotou era dirigido por um policial militar Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um policial militar perdeu o controle do veículo e capotou após bater em outro carro, que estava parado com um casal dentro. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), na Avenida Maruípe, na altura do bairro Jucutuquara, em Vitória.
A colisão chamou atenção de quem passava pelo local. De acordo com Júlio César, que é dono do carro atingido pelo veículo desgovernado, ele e a esposa haviam acabado de sair da academia e se preparavam para ir embora. O veículo dele foi arrastado por alguns metros.

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"Estávamos com o carro parado esperando o volume de carros passar para o sinal fechar. Eu estava dando seta para sair quando, de repente, ele bateu e passou por cima do nosso", lembra-se o técnico em segurança do trabalho.
Nenhum dos envolvidos no acidente se feriu gravemente. O policial militar, identificado como soldado Sidney, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas) antes da polícia de trânsito chegar ao local do acidente.
De acordo com a Polícia Militar, o policial estava de folga e se recusou a soprar o bafômetro. A carteira de motorista dele foi recolhida e será suspensa por um ano. Já a motorista do outro carro soprou o bafômetro e o teste deu negativo.

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Com informações do G1ES

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