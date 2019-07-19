Capotamento na BR 259 deixa quatro pessoas feridas em Baixo Guandu

Quatro pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas em um capotamento que aconteceu durante a tarde desta quarta-feira (17), na, em, nodo Estado. Com exceção da motorista que tinha uma provável fratura no fêmur, as demais vítimas não apresentavam ferimentos aparentes.

De acordo com informações da, a mulher de 24 anos perdeu o controle da direção na altura do bairro Mascarenhas enquanto seguia no sentido Baixo Guandu – Colatina. O carro, então, saiu da pista, bateu lateralmente em uma árvore e acabou parado praticamente de ponta cabeça, às margens da rodovia federal.

Além de condutora do veículo, estavam no carro o filho dela, um menino de oito anos, um jovem de 22 anos e uma menina de nove anos. Todos permaneceram conscientes e tiveram os primeiros socorros prestados por duas ambulâncias que passavam pelo local no momento do acidente.