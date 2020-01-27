Vídeo mostra acidente durante perseguição policial em Cariacica

Um casal que transitava em moto com restrição de furto em Bela Aurora, em Cariacica, nesta segunda-feira (27), tentou escapar de perseguição realizada pela Polícia Militar e acabou colidindo de frente contra uma viatura. Um vídeo de câmera de segurança de um estabelecimento da região mostra o momento exato da batida. De acordo com a PM, o piloto se machucou e foi encaminhado ao Hospital São Lucas, onde deve permanecer escoltado até receber alta médica.