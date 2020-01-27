Vídeo mostra acidente durante perseguição policial em Cariacica

Um casal que transitava em moto com restrição de furto em Bela Aurora, em Cariacica, nesta segunda-feira (27), tentou escapar de perseguição realizada pela Polícia Militar e acabou colidindo de frente contra uma viatura. Um vídeo de câmera de segurança de um estabelecimento da região mostra o momento exato da batida. De acordo com a PM, o piloto se machucou e foi encaminhado ao Hospital São Lucas, onde deve permanecer escoltado até receber alta médica.
A mulher que estava na garupa foi levada ao Pronto Atendimento de Alto Lage, medicada, liberada e apresentada à 4ª Delegacia Regional, no município. Ainda segundo a PM, a moto foi recuperada e levada à delegacia.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo confeccionada e que deverá ser entregue ao plantão da Regional.