Deus tem que dar fé pra gente perdoar, diz pai de homem morto por tio policial

Tio mata sobrinho na Glória, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Internet

"Minha família está apavorada, já se mudou do local, em especial as minhas três filhas. Elas e Jackson nasceram e foram criados no local do crime, então todo mundo saiu de lá com medo. Ficamos todos revoltados de início, pedindo justiça. A gente não sabia qual seria o próximo passo dele. Deus tem que dar muita fé pra gente perdoar em uma situação dessa. Vamos lutar para ver se conseguimos, mas é muito difícil, estou com meu coração apertado falando o contrário" Adelias Vieira da Costa - Pai de Jackson Franklin Rodrigues da Costa

PRISÃO

Ele não tinha distúrbio, problema algum. Ele se aposentou, mas não tinha problema. Inclusive recentemente comprou arma, passou pelos exames de rotina, mesmo os de cunho psicológico. Por isso tudo é que não esperávamos, afirmou.

Adelias contou também que se sente confortado com a prisão. Inicialmente a gente sente um pouco de conforto, porque entende que a justiça vai ser feita. Essa prisão dá um alívio à família, até porque ele solto infernizaria a vida da gente. Não esperávamos isso de forma alguma, sempre ajudamos a ele, inclusive o meu filho. Não conseguimos entender essa barbaridade que ele cometeu, iniciou.

Local onde Jackson Rodrigues da Costa foi assassinado fica no bairro da Glória, em Vila Velha Crédito: Larissa Avilez

RELEMBRE O CASO

Jackson, de 35 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante uma briga com o tio dele, um policial civil aposentado. A confusão e o assassinato aconteceram no dia 14 de janeiro, na Glória, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, Jackson Rodrigues da Costa, 35 anos, foi morto pelo tio.

Testemunhas relataram à PM que os dois discutiram por causa de um lixo depositado frequentemente no quintal. Eles entraram em luta corporal e quando Jackson conseguiu se desvencilhar, o policial atirou na cabeça do sobrinho com uma pistola calibre 380. Jackson não resistiu ao ferimento e morreu no local. O tio dele havia fugido, tendo sido preso nesta sexta-feira (24).