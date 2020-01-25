Policial que matou sobrinho com tiro na cabeça é preso em Vila Velha

Foi preso nesta sexta-feira (24) o policial civil aposentado Adilau Vieira da Costa, tio e suspeito, segundo investigações policiais, de matar Jackson Franklin Rodrigues da Costa, no dia 14 de janeiro, na Glória, em Vila Velha. Segundo informações da Polícia Civil, o homem se apresentou nesta tarde e deverá cumprir o mandado de prisão temporária, que tem validade de 30 dias.
Ainda de acordo com a PC, o tio da vítima foi encaminhado para a Unidade Prisional Especial para Policiais Civis, localizada também em Vila Velha, pelo fato de ser agente aposentado. O advogado do suspeito também estava na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa do município.
RELEMBRE O CASO
O filho de um delegado da Polícia Civil foi morto com um tiro na cabeça durante uma briga com o tio dele, um policial civil aposentado. A confusão e o assassinato aconteceram no dia 14 de janeiro na Glória, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, Jackson, de 35 anos, foi morto pelo tio.
Testemunhas relataram à PM que os dois discutiram por causa de um lixo depositado frequentemente no quintal. Eles entraram em luta corporal e, quando conseguiu se desvencilhar, o policial atirou na cabeça do sobrinho com uma pistola calibre.380. Jackson não resistiu ao ferimento e morreu no local. O tio dele havia fugido após o crime.
O imóvel onde o homicídio aconteceu pertence ao pai da vítima, que é delegado. Segundo a PM, o pai de Jackson não estava no local na hora do assassinato. O caso é investigado pela Polícia Civil.