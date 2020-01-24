Planalto Serrano tem troca de tiros entre criminosos e policiais

Quatro homens são mortos em Jardim Tropical, na Serra, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Uma troca de tiros entre homens armados e policiais da Companhia de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar foi registrada nessa quinta-feira (24), no bairro Planalto Serrano, na Serra , região metropolitana da Grande Vitória. Ninguém foi preso.

Moradores relataram ter visto viatura da Força Tática passando em alta velocidade e com as sirenes ligadas no meio da rua.

Por causa disso, a Polícia Militar explicou que os policiais estavam realizando um patrulhamento dentro do bairro, quando as guarnições se depararam com suspeitos armados e eles atiraram contra os policiais.

Depois dos disparos, o reforço foi chamado, mas durante a operação ninguém foi preso.

CONFRONTO

Na quarta-feira (23), quatro pessoas foram mortas por causa do confronto entre traficantes dos bairros Jardim Tropical e Planalto Serrano.

Na fuga do grupo de Planalto Serrano, eles encontraram a Polícia Militar e houve uma perseguição, com troca de tiros, que terminou na BR 101. Duas pessoas que estavam dentro do veículo foram mortas.