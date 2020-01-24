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Guerra do tráfico no ES

Planalto Serrano tem troca de tiros entre criminosos e policiais

A Polícia Militar afirmou que uma equipe fazia patrulhamento no bairro quando foi atacada por um grupo com homens armados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 11:47

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 11:47

Quatro homens são mortos em Jardim Tropical, na Serra, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma troca de tiros entre homens armados e policiais da Companhia de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar foi registrada nessa quinta-feira (24), no bairro Planalto Serrano, na Serra, região metropolitana da Grande Vitória. Ninguém foi preso.
Moradores relataram ter visto viatura da Força Tática passando em alta velocidade e com as sirenes ligadas no meio da rua.
Por causa disso, a Polícia Militar explicou que os policiais estavam realizando um patrulhamento dentro do bairro, quando as guarnições se depararam com suspeitos armados e eles atiraram contra os policiais.

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Depois dos disparos, o reforço foi chamado, mas durante a operação ninguém foi preso.

CONFRONTO

Na quarta-feira (23), quatro pessoas foram mortas por causa do confronto entre traficantes dos bairros Jardim Tropical e Planalto Serrano.
Na fuga do grupo de Planalto Serrano, eles encontraram a Polícia Militar e houve uma perseguição, com troca de tiros, que terminou na BR 101. Duas pessoas que estavam dentro do veículo foram mortas.

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Com informações do G1-ES

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