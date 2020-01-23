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Em Cariacica

Polícia apreende fuzil com tiro capaz de atravessar paredes de concreto no ES

Após denúncia anônima, um homem foi preso, e na casa dele, além do fuzil, foram apreendidas duas granadas, uma pistola, munição e droga. Um drone foi utilizado pela Polícia Civil durante a operação

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 13:11
Polícia apreende fuzil, pistola, munição e drogas em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro
Polícia apreende fuzil com tiro capaz de atravessar paredes de concreto no ES
Um fuzil capaz de atravessar paredes de concreto e ainda matar uma pessoa que está do outro lado dela foi apreendido pela polícia no bairro Campo Grande, em Cariacica. Um homem de 32 anos foi preso durante a ação da Polícia Civil.
Também foram apreendidos 50 kg de pasta base de cocaína e insumos para o preparo da droga, uma pistola calibre .45 adaptada com dispositivo de rajada, duas granadas, além de munição de diversos calibres.

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O chefe da Delegacia Especializada de Crimes Contra Transportes de Cargas (DECCTC), delegado Gabriel Monteiro, explicou que há cerca de três semanas recebeu uma denúncia de que um depósito localizado em Campo Grande estaria sendo utilizado para armazenar cargas roubadas.
A Justiça expediu mandado de busca e apreensão para o endereço investigado. O alvo era um imóvel com portões eletrônicos e muro com cerca de 5 metros de altura. Por causa dessas características, os policiais utilizaram um drone. Um suspeito de 32 anos foi preso.

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A informação era de que pessoas estariam transitando com armas longas e que no lugar também teriam mulheres com crianças. O fuzil estava escondido no armário. As drogas, granadas, munição e a pistola também estavam escondidas, explicou o delegado.
Além do suspeito, estavam no imóvel cerca de três mulheres com crianças, com idade entre 2 a 3 anos. O homem foi autuado por posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ele foi levado para um presídio da Grande Vitória.
Polícia apreende fuzil, pistola, munição e drogas em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro
O chefe da Divisão Patrimonial, delegado Rafael Rocha Correa, disse que a prisão do fuzil calibre 308 winchester é inédita no Espírito Santo. Fabricada em diversos países, o armamento é usado para caçar ursos e tem poder de fogo até 20% maior que o fuzil calibre .762. No mercado paralelo, custa, em média, R$ 80 mil.
Considerando as variáveis, o tiro desse fuzil é letal a uma distância de até 2 mil metros. Ele consegue ultrapassar paredes, alguns objetos e até placas de aço. É um calibre específico para caçar grandes mamíferos, como ursos, e também é usado por snipers (atiradores de elite) e cometer crimes em ambientes que precisam de maior poder de fogo, disse.

Polícia apreende fuzil, granadas, pistola e munição

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