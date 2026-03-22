Seis apostas do Espírito Santo batem na trave na Lotofácil 3642

De norte a sul do Espírito Santo, seis apostas ficaram a apenas uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil. O concurso 3642, sorteado na noite deste sábado (21), premiou um bolão de duas cotas registrado em Hidrolândia, no Estado de Goiás. O bilhete faturou R$ 1.474.410,10 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e dez centavos).