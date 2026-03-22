Seis apostas do Espírito Santo batem na trave na Lotofácil 3642
De norte a sul do Espírito Santo, seis apostas ficaram a apenas uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil. O concurso 3642, sorteado na noite deste sábado (21), premiou um bolão de duas cotas registrado em Hidrolândia, no Estado de Goiás. O bilhete faturou R$ 1.474.410,10 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e dez centavos).
Os números sorteados foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 23 - 25.
Os apostadores capixabas que "bateram na trave" receberão prêmios de R$ 1.685,66 cada. Todos os bilhetes foram de apostas simples, ao custo de R$ 3,50 cada, registrados em lotéricas das cidades de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra, Mantenópolis, Santa Maria de Jetibá e Serra.