Em Guaranhuns

Prédio de cinco andares é interditado por risco de desabamento em Vila Velha

O imóvel passou por vistoria fiscal e técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) nesta segunda-feira (23) e foram constatadas avarias nos pilares da edificação

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:32 - Atualizado há 3 minutos

Um prédio de cinco andares foi interditado devido a risco estrutural no bairro em Guaramunhs, em Vila Velha. Conforme o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), uma vistoria fiscal e técnica realizada nesta segunda-feira (23) pela autarquia identificou flambagem em pilar estrutural (encuvarmento), além de trincas e rachaduras em vigas e paredes da edificação.

O Conselho informou que os problemas identificados comprometem de forma significativa a estabilidade e a segurança de quem mora no imóvel, pois a condição caracteriza risco iminente de colapso.

“Recomendamos de forma imediata o escoramento da edificação, a ser executado com base em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, com a devida emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), além do acompanhamento técnico durante toda a execução”, destacou o gerente de Fiscalização do Crea-ES, o engenheiro civil Leonardo Leal.

Prédio é interditado em Vila Velha por risco estrutural 1 de 10

O Crea-ES informou que oficializará formalmente a construtora responsável pela edificação. De acordo com o Conselho, é necessário o escoramento emergencial, a elaboração e execução de projeto de reforço estrutural. A liberação do local só deve ocorrer após a adoção das medidas corretivas necessárias e a devida comprovação técnica das condições seguras de uso. As equipes do Conselho preveem o retorno ao local nesta terça-feira (24).

Nota da Prefeitura de Vila Velha A Secretaria de Proteção e Defesa Civil informa que uma empresa de engenharia contratada pelo responsável pelo prédio já iniciou o processo de escoramento da edificação. O prédio abrigava oito famílias com um total de 15 pessoas. Todas já alojadas na casa de parentes. A Defesa Civil também notificou preventivamente outras seis famílias do entorno da edificação interditada para que não permaneçam em suas residências até a estabilização e recuperação da estrutura. Como o local não consta como área de risco, as famílias não se enquadram no perfil socioeconômico que faz jus a qualquer auxílio. A Defesa Civil orientou os moradores para que busquem apoio necessário com a responsável pela edificação.





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