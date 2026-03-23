BNDES financia R$ 1,9 bi em obras contra enchentes e avanço do mar no ES

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:43
O governo do Espírito Santo anunciou um pacote de investimentos de R$ 1,9 bilhão voltado a obras de infraestrutura e adaptação às mudanças climáticas no Estado. Os recursos, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), contemplam ações na Grande Vitória, no litoral e em rodovias estaduais.
Os anúncios antecederam a abertura oficial da Casa BNDES, iniciativa que atenderá empresários e gestores públicos até a próxima sexta-feira (27) no Teatro Carlos Gomes e no HubES+, em Vitória. Além da abertura, houve também uma cerimônia de assinatura ao fim da apresentação dos novos aportes.
A maior parte do montante, R$ 1,4 bilhão, será destinada ao programa Resiliência Climática e Rodovias. Estão previstas as seguintes intervenções:
O objetivo é diminuir impactos de eventos extremos, como chuvas intensas, além de melhorar a mobilidade e favorecer o escoamento da produção no interior do Estado, ajudando no desenvolvimento econômico das cidades interioranas.
Tereza CampelloDiretora Socioambiental do BNDES
Outra frente anunciada é o projeto Procostas, com investimento de R$ 350 milhões, voltado à proteção do litoral capixaba. As ações previstas são as seguintes:
Parte dos recursos dos dois projetos vem do Fundo Clima, com condições de financiamento mais vantajosas. Ao todo, são R$ 500 milhões vinculados ao fundo, voltado a iniciativas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
No evento, também foi anunciado o financiamento de R$ 150 milhões para a compra de 50 novos ônibus elétricos para o Sistema de Transporte Coletivo da Grande Vitória (Transcol). O montante é ligado ao Programa Estadual de Mudança Climática, com a expectativa de reduzir a emissão de cerca de 3,4 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano na atmosfera, impactando 610 mil passageiros por dia.
Também foi anunciada uma nova liberação de R$ 70 milhões para a estrutura rodoviária no Estado, destinada à duplicação da Rodovia do Frade, que liga a BR 101 a Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul. Esse projeto havia sido assinado em 2023, com investimento de R$ 630 milhões, e agora recebe uma nova verba para o avanço das obras no trecho destacado.
“São obras de adaptação, com um pouco dos recursos também para macrodrenagem e contenções. São investimentos que garantem a eficiência do Estado e, ao mesmo tempo, permitem que a gente possa manter esse nível de aplicação de recursos, que gera emprego, oportunidades e condições de desenvolvimento no Espírito Santo”, afirmou o governador Renato Casagrande.
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