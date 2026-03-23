Infraestrutura

BNDES financia R$ 1,9 bi em obras contra enchentes e avanço do mar no ES

Entre as intervenções previstas estão drenagem urbana para reduzir alagamentos, dragagem no litoral, contenção de encostas e melhorias em rodovias

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:43

Anúncios foram feitos durante abertura da Casa BNDES no Teatro Carlos Gomes Crédito: André Cypreste

O governo do Espírito Santo anunciou um pacote de investimentos de R$ 1,9 bilhão voltado a obras de infraestrutura e adaptação às mudanças climáticas no Estado. Os recursos, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), contemplam ações na Grande Vitória, no litoral e em rodovias estaduais.

Os anúncios antecederam a abertura oficial da Casa BNDES, iniciativa que atenderá empresários e gestores públicos até a próxima sexta-feira (27) no Teatro Carlos Gomes e no HubES+, em Vitória. Além da abertura, houve também uma cerimônia de assinatura ao fim da apresentação dos novos aportes.

A maior parte do montante, R$ 1,4 bilhão, será destinada ao programa Resiliência Climática e Rodovias. Estão previstas as seguintes intervenções:

Obras de drenagem urbana para reduzir alagamentos;

Contenção de encostas em áreas de risco;

Melhorias em 217 km de rodovias.

O objetivo é diminuir impactos de eventos extremos, como chuvas intensas, além de melhorar a mobilidade e favorecer o escoamento da produção no interior do Estado, ajudando no desenvolvimento econômico das cidades interioranas.

Não só garante a conexão de pequenas e médias cidades do interior, mas nos permite viabilizar o escoamento da produção do Estado, garantindo o melhor funcionamento das nossas atividades Tereza Campello Diretora Socioambiental do BNDES

Outra frente anunciada é o projeto Procostas, com investimento de R$ 350 milhões, voltado à proteção do litoral capixaba. As ações previstas são as seguintes:

Alargamento de faixas de areia;

Contenção da erosão costeira;

Dragagem em áreas estratégicas para evitar inundações.

Parte dos recursos dos dois projetos vem do Fundo Clima, com condições de financiamento mais vantajosas. Ao todo, são R$ 500 milhões vinculados ao fundo, voltado a iniciativas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

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Extensão de projetos antigos

Também foi anunciada uma nova liberação de R$ 70 milhões para a estrutura rodoviária no Estado, destinada à duplicação da Rodovia do Frade, que liga a BR 101 a Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul. Esse projeto havia sido assinado em 2023, com investimento de R$ 630 milhões, e agora recebe uma nova verba para o avanço das obras no trecho destacado.

“São obras de adaptação, com um pouco dos recursos também para macrodrenagem e contenções. São investimentos que garantem a eficiência do Estado e, ao mesmo tempo, permitem que a gente possa manter esse nível de aplicação de recursos, que gera emprego, oportunidades e condições de desenvolvimento no Espírito Santo”, afirmou o governador Renato Casagrande.

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