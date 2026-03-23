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BNDES libera R$ 150 milhões para Transcol ter mais 50 ônibus elétricos

BNDES libera R$ 150 milhões para Transcol ter mais 50 ônibus elétricos

Financiamento vai garantir a renovação da frota, com substituição dos veículos a combustão; banco também vai investir e melhorias de rodovias, drenagem e contenção de erosão

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:26

Mobilidade elétrica no ES
Sistema Trancol vai receber 50 novos ônibus elétricos Crédito: Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, na manhã desta segunda-feira (23), um novo investimento de R$ 150 milhões em ônibus do Sistema de Transporte Coletivo da Grande Vitória (Transcol). O aporte faz parte do Projeto Refrota, em parceria com o governo do Espírito Santo.

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O acordo de financiamento foi firmado durante o evento de abertura da Casa BNDES. A iniciativa acontece até a próxima sexta-feira (27), no Teatro Carlos Gomes e no HubES+, no Centro de Vitória, e busca aproximar o banco de empreendedores, gestores públicos e da sociedade.

No total, serão 50 novos veículos elétricos para a frota, substituindo outros modelos que funcionam à base de diesel. A iniciativa faz parte de uma série de investimentos anunciados pelo banco no Estado, que totalizam quase R$ 2 bilhões, dentro do Programa Estadual de Mudança Climática.

Nós já temos quatro ônibus elétricos sendo testados e agora vamos comprar outros 50. Então, é um processo de transição de fonte de combustível para o sistema Transcol.

Renato Casagrande

Governador do Espírito Santo.

"Nós vamos com ônibus elétrico. Depois, biometano. Vamos, então, experimentando novas fontes para poder movimentar o transporte público e reduzir também as emissões", completou Casagrande

Com a nova frota de ônibus elétricos, a expectativa é reduzir em cerca de 3,4 mil toneladas a emissão de gases de efeito estufa por ano, impactando 610 mil passageiros por dia.

A diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, destacou o investimento em uma posição estratégica no Brasil. “Estamos anunciando quase R$ 2 bilhões só de financiamento no Espírito Santo. Uma parte importante será com recursos do Fundo Clima, com a taxa de juros equivalente à metade da taxa de mercado, garantindo que o Estado possa, em parceria com o governo federal, preparar-se para as mudanças climáticas que estão acontecendo”, afirmou.

Pacote completo

Além do investimento no Sistema Transcol, o pacote de anúncios também incluiu um montante de R$ 1,4 bilhão destinado ao programa de resiliência climática e melhoria da malha viária. As intervenções incluem obras de drenagem urbana para reduzir alagamentos, contenção de encostas em áreas de risco e melhorias em 217 km de rodovias.

Outra frente anunciada é o projeto Procostas, com investimento de R$ 350 milhões, voltado à proteção do litoral capixaba. As ações preveem alargamento de faixas de areia, contenção da erosão costeira e dragagem em áreas estratégicas para evitar inundações.

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