Sistema Transcol

ES vai receber 50 novos ônibus elétricos do Transcol

O Espírito Santo irá receber R$150 milhões para a aquisição desses veículos, que fazem parte do processo de renovação da frota do sistema de transporte público

2 min de leitura min de leitura

Ônibus elétrico do Transcol. (Secom-ES/Divulgação)

O Sistema Transcol vai receber 50 novos ônibus elétricos, equipamentos importantes para a modernização e sustentabilidade do transporte público. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (08), durante a apresentação dos resultados do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Seleções Cidades do Governo Federal.

O Estado também vai receber os equipamentos necessários para viabilizar a operação destes automóveis, viabilizando a estruturação de estações de recarga. Para aquisição dos ônibus elétricos, o Espírito Santo irá ganhar R$ 150 milhões.

Além disso, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou que o Sistema Transcol está programado para receber mais 150 novos ônibus com ar condicionado ainda este ano.

Fábio Damasceno, ressaltou a importância deste investimento para o Sistema Transcol. "Nós já temos quatro ônibus elétricos em operação na Região Metropolitana da Grande Vitória e consideramos a experiência muito positiva, do ponto operacional e também pelo aspecto socioambiental. Nós pleiteamos junto ao Governo Federal recursos para a aquisição de novos ônibus elétricos, buscando justamente a modernização e a sustentabilidade ambiental”, salientou Fábio Damasceno.

ES vai receber 50 novos ônibus elétricos do Transcol

Desde 2019, o Sistema Transcol tem passado por um processo contínuo de melhorias, incluindo o aumento, a melhoria e a renovação da frota, bem como a inclusão de novas rotas e a implementação da integração temporal. Além disso, foram implantados o Cartão GV e o uso de tecnologias avançadas para o monitoramento e o planejamento das viagens, visando a proporcionar uma experiência de transporte público mais eficiente para os usuários.

Estado pediu verba ao governo federal

Em janeiro deste ano, a reportagem de A Gazeta publicou que o governo do Espírito Santo pediu recursos ao governo Federal, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para adquirir mais veículos elétricos, visando a renovar os ônibus do Sistema Transcol. A frota conta atualmente com quatro veículos movidos à energia.

No fim do ano passado, o governador Renato Casagrande (PSB) já havia informado a expectativa de ampliar a quantidade de veículos elétricos no Transcol, para deixar a frota mais sustentável.

Este vídeo pode te interessar

O recurso citado por Damasceno diz respeito a uma iniciativa do Ministério das Cidades divulgada pela Folha de São Paulo, no fim de dezembro do ano passado. A pasta irá investir na renovação da frota de transporte público coletivo a partir de 2024, com recursos do novo PAC.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta