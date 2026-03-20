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Casa BNDES vai oferecer atendimento a empreendedores em Vitória

Casa BNDES vai oferecer atendimento a empreendedores em Vitória

De segunda (23) a sexta-feira (27), banco promoverá ação especial, que inclui palestras, atendimentos e apresentação de linhas de financiamento para empreendedores e municípios

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:06

Sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Sede do BNDES: banco aprovou quase R$ 14 bilhões em crédito para o Estado desde 2023 Crédito: Divulgação

As micro, pequenas e médias empresas do Espírito Santo terão a oportunidade de receber atendimento e suporte para o negócio na próxima semana. Vitória vai receber, de segunda (23) a sexta-feira (27), a Casa BNDES, iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que busca aproximar a instituição de empreendedores, gestores públicos e da população. A programação será realizada no Teatro Carlos Gomes e no HubES+, na Capital.

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O espaço reúne diferentes frentes de atuação do banco, com foco na apresentação de oportunidades de crédito, especialmente para pequenos empreendedores. Ao longo dos cinco dias, estão previstas palestras institucionais, atendimentos especializados e atividades culturais.

Entre os destaques, está o “BNDES Mais Perto de Você”, voltado ao atendimento de empresários interessados em linhas de financiamento. Também haverá uma sessão dedicada a prefeitos e gestores municipais, com apresentação de soluções para desenvolvimento local, incluindo instrumentos, como fundos de investimento em infraestrutura e linhas voltadas à inovação.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a proposta é ampliar o acesso às soluções do banco. "A Casa BNDES em Vitória representa o nosso objetivo de aproximar o banco das pessoas e das empresas de todos os tamanhos, incluindo o pequeno agricultor, o empreendedor, a indústria nascente. Com esse programa, queremos mostrar como o BNDES pode ajudar a impulsionar cada tipo de negócio", afirmou.

Ele destaca que, no Espírito Santo, mais de 60% das aprovações de crédito desde 2023 foram destinadas às micro, pequenas e médias empresas, somando R$ 8,58 bilhões. No total, o banco aprovou quase R$ 14 bilhões para o Estado no período.

Além da agenda técnica, a Casa BNDES contará com experiências culturais, como mostra de cinema, apresentações musicais e atividades com realidade virtual. Algumas sessões exigem inscrição prévia no site bndes.gov.br/casabndes.

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